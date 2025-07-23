CoinShares Avrupa kripto düzenlemelerinde tarihi başarıya imza attı

CoinShares Avrupa kripto düzenlemelerinde tarihi başarıya imza attı
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CoinShares, Fransız düzenleyici otoriteye AMF'den aldığı MiCA lisansıyla Avrupa'da bu yetkilendirmeyi güvence altına alan ilk kıta Avrupası varlık yönetimi şirketi unvanını elde etti. Şirket artık Avrupa Birliği genelinde kripto varlık portföy yönetimi ve danışmanlık hizmetleri sunabilecek. Bu gelişme, Avrupa kripto sektörü için tarihi bir dönüm noktası oluşturuyor.

Avrupa Birliği'nin kripto varlıklar için getirdiği yeni düzenleyici çerçeve Kripto Varlık Piyasaları (MiCA), kripto dünyasında ilk meyvelerini veriyor. Büyük Avrupa kripto yatırım firması CoinShares, Fransız yan kuruluşu aracılığıyla bu prestijli lisansı elde ederek sektörde öncü konuma yerleşti.

Fransız Düzenleyicisinden CoinShares'e Onay

CoinShares'in MiCA lisansını alma süreci, perşembe günü Fransız 'Autorité des Marchés Financiers' (AMF) tarafından tamamlandı. Bu yetkilendirme ile şirket, AB üye devletlerinde kripto varlık portföy yönetimi ve danışmanlık hizmetleri sunma yetkisi kazandı.

Şirket CEO'su Jean-Marie Mognetti, bu gelişmeyi sadece CoinShares için değil, tüm Avrupa kripto endüstrisi için büyük bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Mognetti, "Çok uzun süre boyunca kriptoda faaliyet gösteren varlık yöneticileri kısmi veya doğaçlama düzenleyici çerçevelerle sınırlı kaldı" diyerek, MiCA'nın AB genelinde açık ve uyumlu bir yapı getirdiğini vurguladı.

CoinShares şu anda MiCA'ya ek olarak MiFID ve AIFM lisanslarına sahip tek kıta Avrupası varlık yöneticisi konumunda bulunuyor. Bu üçlü yetki birleşimi, şirketin tüm AB varlık sınıflarında hizmet sunmasına olanak tanıyor.

Şirketin mevcut operasyonları Fransa, Almanya, Kıbrıs, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg, Malta ve Hollanda'da pasaportlu statüde devam ediyor. CoinShares ayrıca bu yetkilendirmenin tüm AB üye devletlerine genişletilme olasılığını değerlendiriyor.

AB pazarındaki konumunu pekiştirmenin yanı sıra CoinShares, 2023'te resmi olarak girdiği ABD pazarında da aktif strateji yürütüyor. Geçen yıl Valkyrie Funds'ı satın almasının ardından şirket, potansiyel spot XRP ETF'si dahil olmak üzere ABD'de çeşitli ETF ürünleri için başvuru süreçlerini sürdürüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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