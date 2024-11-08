Coinbase Wrapped Bitcoin'i Solana Blockchain ağında kullanıma sundu

Coinbase'in Wrapped Bitcoin varlığı, piyasa değerini 1 milyar doların üzerine taşıdı. Bu hamle, FTX borsasının çöküşü sırasında değerini kaybeden Solana tabanlı Wrapped Bitcoin varlığı soBTC'nin bıraktığı boşluğu dolduruyor.

Solana DeFi Ekosisteminde Yeni Bitcoin Varyantı

Coinbase'in stratejik hamlesi, Solana'nın büyüyen DeFi ekosisteminde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Şirket, yaklaşık 10 milyon dolar değerinde 135 cbBTC'yi sistem üzerinde kullanıma sundu.

Jupiter, Meteora, Kamino Finance, Raydium, Phoenix, Jito ve Drift gibi önde gelen Solana tabanlı protokoller, cbBTC desteğini entegre etti. Kamino ekibi, "Bitcoin kripto dünyasının kraldır ve hedefimiz, Kamino'nun DeFi'daki en büyük cbBTC mekanlarından biri olmasıdır." açıklamasını yaptı.

DefiLlama verilerine göre Solana DeFi ekosistemi 2024'te dikkat çekici bir performans sergiledi. Toplam kilitli değer (TVL) yılbaşından bu yana yüzde 250 artarak 8,25 milyar dolara ulaştı. cbBTC'nin bu ekosisteme katılması, Solana'nın DeFi alanındaki konumunu güçlendiriyor.