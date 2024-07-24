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Coinbase ve SEC yeniden karşı karşıya

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Kripto para borsası Coinbase, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Başkanı Gary Gensler ile yürüttüğü hukuki mücadelede yeni bir adım attı. Coinbase, New York mahkemesine başvurarak SEC'in elindeki bazı kritik belgelerin açıklanmasını istiyor.

Coinbase, SEC ve Başkan Gary Gensler ile olan hukuki mücadelesinde yeni bir boyuta geçerek New York mahkemesine başvurdu. Coinbase bu başvurusunda SEC'in iç yazışmalarının açığa çıkarılmasını talep etti. Bu stratejik hamle, kripto piyasasının düzenlenmesi konusundaki daha geniş tartışmaların merkezine oturdu.

Coinbase Davasında Yeni Gelişme SEC Belgeleri Mercek Altında

Kripto para borsası Coinbase, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Başkan Gary Gensler'e karşı yeni bir hukuki hamle başlattı. Şirket, New York mahkemesine sunduğu dilekçeyle, SEC'in elindeki bazı kritik belgelerin açıklanmasını talep etti.

Coinbase'in bu girişimi, geçtiğimiz yıl SEC tarafından açılan davaya karşı savunmasını güçlendirme amacı taşıyor. Şirket, SEC'in kripto piyasasıyla ilgili daha önceki toplantılarına ve açıklamalarına dair belgelerin kendi savunması için hayati önem taşıdığını öne sürüyor.

Dilekçede, SEC'in şu ana kadar yalnızca sınırlı bir dosya üzerinde arama yapmayı kabul ettiği ve kapsamlı bir belge taramasını reddettiği belirtiliyor. Coinbase, bu tutumun SEC Başkanı Gensler'in kişisel iletişimlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini savunuyor.

Geçen yıl SEC'in Coinbase'e karşı açtığı dava, şirketin platformunu kayıtsız işlettiği iddiasına dayanıyordu. Coinbase'in davayı düşürme girişimi, Yargıç Katherine Polk Failla tarafından reddedilmişti. Şu anda dava, keşif aşamasında bulunuyor.

Coinbase'in talepleri arasında SEC'in şikayetinde adı geçen kripto varlıklarıyla ilgili belgeler, şirketin 2021'deki halka arzına ilişkin müzakere kayıtları ve Gensler'in SEC'teki görev süresi boyunca yaptığı açıklamaların tümü yer alıyor.

Şirketin baş hukuk sorumlusu Paul Grewal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kripto para birimlerine uygulanan federal menkul kıymetler yasalarının açıklığa kavuşturulmasının sektör için kritik önemde olduğunu vurguladı.

Haziran ayında Coinbase, Gensler'e davayla ilgili belirli iletişimleri açıklaması için bir celp göndermişti. Şirket geçtiğimiz hafta bu talebin kapsamını daraltarak, sadece Gensler'in SEC başkanlığı dönemindeki iletişimlerine odaklandı.

Temmuz ayında gerçekleşen bir duruşmada Yargıç Failla, Coinbase'in Gensler'in kişisel e-postalarına erişim talebini reddetmiş ve şirkete resmi bir dilekçe sunma yolunu işaret etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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