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Coinbase ve Polymarket arasında CFTC incelemesi derinleşiyor

Coinbase ve Polymarket arasında CFTC incelemesi derinleşiyor
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Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen finansal düzenleyici kurumu CFTC, Coinbase kullanıcılarının tahmin piyasası platformu Polymarket ile gerçekleştirdikleri işlemlere yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı. Sosyal medyada dolaşıma giren bilgilere göre, Coinbase müşterilerine konuyla ilgili bilgilendirme mesajları göndermeye başladı.

CFTC, Coinbase müşterilerinin Polymarket işlemlerini incelemeye aldı. Coinbase müşterilerine bilgilendirme mesajları gönderirken, düzenleyici kurumun tahmin piyasalarındaki denetimi artıyor. Trump'ın göreve dönüşüyle CFTC'de başkanlık değişimi bekleniyor.

ABD Düzenleyici Kurumu Tahmin Piyasalarında Denetimi Artırıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen finansal düzenleyici kurumlarından Commodity Futures Trading Commission, Coinbase kullanıcılarının Polymarket ile olan işlemlerine ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattı. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre kripto para borsası Coinbase, müşterilerine bu konuyla ilgili bilgilendirme mesajları iletmeye başladı.

Sosyal medya platformlarında yayılan bazı e-postalar, CFTC'nin tahmin piyasalarına yönelik artan denetimlerinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, düzenleyici kurumun sektör üzerindeki kontrolünü sıkılaştırma eğilimini ortaya koyuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Coinbase yetkilileri, resmi kurumlardan gelen bilgi taleplerini yasal çerçevede değerlendirdiklerini ve gereğinden fazla kapsamlı ya da net olmayan isteklerin daraltılması için girişimlerde bulunduklarını vurguladı. Şirket ayrıca, gerekli gördükleri durumlarda bilgi paylaşımına karşı yasal yollara başvurabileceklerini ifade etti.

Bu gelişmeler, CFTC ile tahmin piyasası şirketi Kalshi arasındaki davada federal mahkemenin Kalshi lehine verdiği kararın ardından yaşanıyor. Mahkeme, CFTC'nin şirketin seçim kontratlarını listelemesine engel olamayacağı yönünde karar vermişti. Ancak CFTC bu kararı temyize götürdü. Polymarket ise tahmin piyasalarına ilişkin yasal düzenlemelerin Kongre tarafından yapılması gerektiğini savunmaya devam ediyor.

Donald Trump'ın 20 Ocak'ta başkanlık görevine dönmesiyle birlikte, CFTC'nin başkanlık koltuğunda değişiklik bekleniyor. Komisyonun Cumhuriyetçi üyeleri Caroline Pham ve Summer Mersinger, kurumun yeni başkanı olarak değerlendirilen isimler arasında yer alıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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