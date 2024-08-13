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Coinbase SEC düzenlemelerine tepki göstermeye devam ediyor

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Coinbase'in Baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal, SEC'in merkezi olmayan borsaları düzenleme girişimini sert bir dille eleştirdi. Grewal, bu düzenlemelerin geri çekilmesini talep ederek, mevcut yaklaşımın sektör için mantıksız olduğunu vurguladı. Grewal, SEC'in önerdiği kuralların, merkezi olmayan yapılara uygulanamayacağını ve endüstriye zarar vereceğini savundu.

Coinbase'in Hukuk İşleri Başkanı Paul Grewal, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) merkeziyetsiz borsalara yönelik düzenleme girişimlerine karşı çıktı. Grewal, SEC'e gönderdiği mektupta önerilen kuralları "akıl dışı" olarak nitelendirdi ve geri çekilmesi çağrısında bulundu. Bu gelişme, kripto endüstrisi ile düzenleyici kurumlar arasındaki gerilimin tırmanmasına işaret ediyor.

DEX'ler ve SEC Çatışması Derinleşirken Kripto Düzenlemeleri Masada

Kripto para borsası Coinbase'in Hukuk İşleri Başkanı Paul Grewal, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) son dönemdeki düzenleme girişimlerine ateş püskürdü. Grewal, SEC'e gönderdiği mektupta, özellikle merkeziyetsiz borsalara (DEX) yönelik önerilen kuralları "akıl dışı" olarak nitelendirdi.

SEC'in 2022 başında ortaya attığı ve bu yıl Nisan ayında tekrar gündeme getirdiği düzenleme taslağı, DEX'lerin tanımını genişletmeyi ve bu platformları geleneksel borsalarla aynı kefeye koymayı hedefliyor. Bu hamle, DEX'lerin SEC'e kayıt yaptırma zorunluluğunu beraberinde getirebilir.

Grewal, mektubunda DEX'lerin yapısı gereği, merkezi borsalar için tasarlanmış kayıt ve raporlama yükümlülüklerine uymasının imkânsız olduğunu vurguladı. Bununla birlikte SEC'in bu kurallara nasıl uyum sağlanacağı konusunda net bir yol haritası sunmadığını belirtti.

Öte yandan SEC Başkanı Gary Gensler, kripto platformlarının kuruma kayıt yaptırması gerektiği ve çoğu kripto paranın menkul kıymet olduğu yönündeki görüşünü sıkça dile getiriyor. Gensler'e göre merkezi olsun ya da olmasın, çoğu ticaret platformu borsa tanımına uyuyor.

Grewal, DEX'lerin hangi dijital varlıkların menkul kıymet sayılacağını belirlemek için ağır uyum maliyetlerine katlanmak zorunda kalacaklarına dikkat çekti. Grewal ayrıca SEC'in bu tanımlar üzerinde bir uzlaşıya varsa bile, bunun önerilen kuralla aynı doğrultuda olmayabileceğini ifade etti.

Hukuki cephede ise Grewal, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Haziran ayında Chevron doktrinini iptal etmesine atıfta bulundu. Bu öğreti, yasaların muğlak olduğu durumlarda mahkemelerin federal kurumların yorumlarını dikkate almasını öngörüyordu. Grewal, bu kararın ardından mahkemelerin SEC'in Borsa Yasası'nı geniş yorumlama çabalarını kabul etme olasılığının düştüğünü savundu.

Kripto sektörü ve geleneksel finans kuruluşlarından yüzlerce yorum mektubu SEC'e ulaşırken, düzenleme tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sektör temsilcileri, inovasyonu engellemeyecek ancak yatırımcıyı da koruyacak dengeli bir yaklaşım talep ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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