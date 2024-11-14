Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Coinbase önemli bir satın alım gerçekleştirdi

Coinbase önemli bir satın alım gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para sektörünün önde gelen borsalarından Coinbase, stablecoin ödeme işlemcisi Utopia Labs'i bünyesine kattı. Bu stratejik satın alma ile Coinbase, Layer 2 çözümü Base Blockchain ağını ve Coinbase Wallet içindeki zincir üstü ödeme sistemlerini güçlendirecek. Utopia Labs'in yenilikçi USDC transfer teknolojisi, Coinbase'in global ödeme vizyonuyla mükemmel uyum sağlıyor.

Utopia Labs'in Coinbase tarafından satın alınması, sektörde yankı uyandırdı. Base ve Coinbase Wallet başkanı Jesse Pollack, bu birleşmenin zincir üstü ödemeleri daha verimli ve erişilebilir hale getireceğini vurguladı. Utopia Labs kurucu ortakları da Coinbase'in düşük maliyetli, hızlı ve global ödeme vizyonuyla tam bir uyum içinde olduklarını açıkladı.

Stablecoin Ödemelerinde Yeni Dönem

Utopia Labs, Temmuz 2023'te USDC stablecoinini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki banka hesaplarına transfer etme özelliğini kullanıma açtı. Bu yenilikçi çözüm, bankaların gerekli müşterini tanı (KYC) ve işini tanı (KYB) kimlik bilgilerini sağlaması koşuluyla hizmet veriyor.

Şirket Ekim ayında tüm hizmetlerini 6 Kasım'a kadar sonlandıracağını duyurdu. Utopia Labs CEO'su Kaito Cunningham, bu kararın şirketi kapatmak yerine yeni bir yöne taşımak için olduğunu belirtti. Bu yeni yönün Coinbase ile birleşme olduğu şimdi netleşti.

Birleşme sonrası Utopia Labs ekibi, Base ağı bünyesinde Coinbase Wallet içindeki zincir üstü ödemeleri geliştirecek. Bu birleşme, Coinbase'in global ödeme vizyonunu desteklerken stablecoin ekosisteminde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
MSB'den 'Yeni harekat gelecek mi?' sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır

Erdoğan'ın sinyali sonrası MSB'den çok net harekat açıklaması

 Ankara ve İstanbul'un ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı

İstanbul ve Ankara'nın ardından bir belediyeye daha inceleme

 Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler

Yangında 5 çocuğunu kaybeden acılı anneden gündem yaratacak iddia
AIDS'ten hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocukla ilgili yeni gelişme

Baba ve annenin test sonuçları ortalığı karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bu hafta İstanbul'da hava yağmurlu mu? 15-16 Kasım Meteoroloji'den uyarı! TRT 1 yayın akışı! 14 Kasım Perşembe TRT 1'de hangi diziler ve programlar var? 13 Kasım Çarşamba reyting sonuçları! AB ve Total sıralamasında en çok izlenen diziler ve programlar hangileri? Dilber dansı izle! 14 Kasım İnci Taneleri Dilber'in yeni dansı ve 22. bölümde neler olacak? AÖF Açık öğretim sınavları ne zaman? AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Mike Tyson kimdir? Mike Tyson kaç yaşında, nereli? Etki ajanlığı nedir, yasası ne demek? Etki ajanlığı yasası geri çekildi mi? Kanal D yayın akışı! 14 Kasım Kanal D'de hangi diziler ve programlar var? Kanal D yayın akışı 14 Kasım! İnci Taneleri bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Esra Erol Nazile Hanım olayı nedir? Yasak aşk ilişkisi olayında son durum ne? Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye Başkanı Görkem Duman kimdir, kaç yaşında ve nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.