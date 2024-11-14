Coinbase önemli bir satın alım gerçekleştirdi

Utopia Labs'in Coinbase tarafından satın alınması, sektörde yankı uyandırdı. Base ve Coinbase Wallet başkanı Jesse Pollack, bu birleşmenin zincir üstü ödemeleri daha verimli ve erişilebilir hale getireceğini vurguladı. Utopia Labs kurucu ortakları da Coinbase'in düşük maliyetli, hızlı ve global ödeme vizyonuyla tam bir uyum içinde olduklarını açıkladı.

Stablecoin Ödemelerinde Yeni Dönem

Utopia Labs, Temmuz 2023'te USDC stablecoinini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki banka hesaplarına transfer etme özelliğini kullanıma açtı. Bu yenilikçi çözüm, bankaların gerekli müşterini tanı (KYC) ve işini tanı (KYB) kimlik bilgilerini sağlaması koşuluyla hizmet veriyor.

Şirket Ekim ayında tüm hizmetlerini 6 Kasım'a kadar sonlandıracağını duyurdu. Utopia Labs CEO'su Kaito Cunningham, bu kararın şirketi kapatmak yerine yeni bir yöne taşımak için olduğunu belirtti. Bu yeni yönün Coinbase ile birleşme olduğu şimdi netleşti.

Birleşme sonrası Utopia Labs ekibi, Base ağı bünyesinde Coinbase Wallet içindeki zincir üstü ödemeleri geliştirecek. Bu birleşme, Coinbase'in global ödeme vizyonunu desteklerken stablecoin ekosisteminde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.