Coinbase International işlem hacmi rekor seviyeye ulaştı

Coinbase International'ın kurumsal odaklı stratejisi etkisini göstermeye başladı. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) vadeli işlem çiftleri, toplam hacmin yüzde 91'ini oluşturarak kurumsal yatırımcıların platformu tercih ettiğini gösteriyor.

Coinbase Kaldıraç Oranını İki Katına Çıkardı

Coinbase International'ın gelişimi özellikle Avrupa pazarında dikkat çekiyor. Platform, Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) regülasyonuna uyum sağlayarak güvenilirliğini artırdı.

Avustralya pazarında Melbourne Maratonu sponsorluğu ile varlığını güçlendiren platform, kaldıraç oranını 10x'ten 20x'e yükselterek sektörde öne çıktı.

Kasım ayında günlük ortalama 2,5 milyar dolar olan işlem hacmi, aralık ayında 10 milyar dolara yükseldi. Son hafta bu rakam iki katına çıkarak günlük 20 milyar dolar seviyesini gördü.

Platformun beş ana işlem çifti toplam hacmin yüzde 99,8'ini oluşturuyor. Bu işlem çiftleri arasında BTC-PERP yüzde 57, ETH-PERP ise yüzde 34'lük pay ile öne çıkıyor.

2024, Coinbase International için şimdiye kadarki en başarılı yıl olarak dikkat çekti. Platform, spot piyasaların açılması ve stratejik genişleme hamleleriyle büyüme ivmesini sürdürüyor.