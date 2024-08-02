Coinbase'in gelir artışı karlılığını artıramadı

Kripto para borsası Coinbase'in 2024 ikinci çeyrek finansal sonuçları, şirketin karmaşık bir dönemden geçtiğini gösteriyor. Bir yandan geçen yılın aynı dönemine kıyasla gelirlerini ikiye katlayan borsa, diğer yandan bir önceki çeyreğe göre hem gelir hem de kârlılıkta düşüş yaşadı. Özellikle net gelirdeki dramatik düşüş ve tüketici işlem gelirlerindeki azalma, kripto para piyasasındaki dalgalanmaların Coinbase üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Coinbase Karlarında Düşüş Gelir Artışını Gölgede Bıraktı

Önde gelen kripto para borsası Coinbase, 2024 yılının ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre şirket, geçen yılın aynı dönemine kıyasla gelirlerini ikiye katlamayı başardı. Coinbase'in son mali tablosu, bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında hem gelirlerde hem de karlılıkta düşüş gözlemlendi.

Borsa, ikinci çeyrekte toplam 1,45 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam, yılın ilk çeyreğine göre yüzde 11'lik bir azalmaya işaret ediyor. Gelir kalemlerindeki en dikkat çekici düşüş, tüketici işlem gelirlerinde yaşandı. Önceki çeyrekte 1,07 milyar dolar olan bu kalem, ikinci çeyrekte 665 milyon dolara geriledi.

Gelir kaybına rağmen, Coinbase'in stablecoin faaliyetlerinden elde ettiği gelirler artış gösterdi. İlk çeyrekte 197,3 milyon dolar olan stablecoin gelirleri, ikinci çeyrekte 240,4 milyon dolara yükseldi. Coinbase ayrıca, Solana işlemlerinin toplam işlem gelirlerinin yüzde 10'unu oluşturduğunu açıkladı.

Şirketin karlılık göstergelerinde de düşüş gözlemlendi. Düzeltilmiş FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar), bir önceki çeyreğe göre neredeyse yarı yarıya azalarak 596 milyon dolara indi. Net gelir ise dramatik bir düşüşle 1,2 milyar dolardan 36 milyon dolara geriledi.

Coinbase yönetimi, net gelirdeki bu sert düşüşün nedenini açıkladı. Yönetim tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Haziran itibarıyla kripto para piyasalarındaki düşük fiyatlar, şirketin kripto yatırım portföyünde 319 milyon dolarlık vergi öncesi zarara yol açtı. Bu zararın büyük kısmının henüz gerçekleşmemiş olduğu belirtildi.