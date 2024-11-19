Coinbase'in delist ettiği coin herkesi şaşırttı

Coinbase, Coinbase.com, Coinbase Exchange ve Coinbase Prime dahil olmak üzere tüm platformlarında 19 Aralık 2024'te Wrapped Bitcoin (WBTC) desteğini sonlandıracağını duyurdu.

Delist etme nedenleri açıklanmazken borsa, kararının "en son incelemesine" dayandığını ve WBTC'nin artık listeleme standartlarını karşılayamadığını öne sürdü.

Borsa, WBTC emir defterlerini yalnızca limitli moda geçirerek kullanıcıların limit emirleri vermesine ve iptal etmesine olanak tanıdı. Kullanıcılar, askıya alma işleminden sonra da wBTC fonlarına erişim sağlayabilecek ve çekim işlemlerine devam edebilecekler.

WBTC'nin listelenmesinin kaldırılması, Coinbase'in Eylül ayında kendi sarılmış Bitcoin token'ı olan Coinbase Wrapped BTC'yi (cbBTC) piyasaya sürmesinin ardından geldi.

Coinbase'in cbBTC'si, borsa gözetiminde tutulan, Bitcoin tarafından 1:1 desteklenen bir ERC-20 token'ıdır. Ayrıca kullanıcılara dApp'lere erişmek için daha güvenilir ve entegre bir seçenek sunmayı amaçlar.

Öte yandan Dune Analytics'e göre CbBTC, 19 Kasım itibarıyla 1,3 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Token, yüzde 82'si Base'de, yüzde 16'sı Ethereum'da ve kalanı Solana'da olmak üzere 15 bin 70 adet arz oranına ulaştı.