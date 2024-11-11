Coinbase Avustralya'da kripto pazarını yeniden şekillendiriyor

Coinbase destekli Stand With Crypto, Avustralya'da Blockchain teknolojilerinin faydalarını anlatmak için politika yapıcılarla iş birliği yapıyor. Bu yeni şube, kripto para birimlerinin yalnızca dolandırıcılıkla ilgili olmadığını göstermeyi ve sektör için daha mantıklı mevzuatlar teşvik etmeyi hedefliyor. Simon Kennedy'nin desteğiyle, grup, 2025 seçimleri öncesi kripto para politikaları konusunda önemli bir adım atmayı planlıyor.

Avustralya'da Kripto Para Dostu Politikalar için Yeni Bir Dönem Başlıyor

Kripto para dünyasının önde gelen şirketlerinden Coinbase'in desteğiyle faaliyet gösteren Stand With Crypto, çalışmalarını Avustralya'ya taşıdı. Organizasyon, ülkede Blockchain teknolojisinin sağlayacağı avantajları yerel siyasetçilere anlatmayı ve kripto para dostu politikaların geliştirilmesini hedefliyor.

Coinbase'in Uluslararası Politika Başkan Yardımcısı Tom Duff Gordon, kripto paraların yalnızca dolandırıcılıkla anılmasının önüne geçmek istediklerini belirtti. Gordon, hem toplum düzeyinde hem de üst düzey yöneticiler nezdinde yürütülecek çalışmalarla, Avustralya'da kripto para algısını olumlu yönde değiştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Liberal Parti'den Temsilciler Meclisi Üyesi Simon Kennedy, 2025 federal seçimlerine giden süreçte kripto para sektörüne güçlü destek vereceklerinin altını çizdi. Kennedy, bu desteğin iki partili bir yapıya dönüşmesini umduklarını belirtti.

Coinbase Avustralya Genel Müdürü John O'Loghlen, düzenleyici çerçevedeki belirsizliklerin genç yetenekleri ve girişimcileri yurt dışına yönlendirdiğine dikkat çekti. O'Loghlen ayrıca, 80-90 yıl öncesine ait Howey Yasası gibi düzenlemelerin günümüz teknolojileriyle uyumsuz olduğunu ifade etti.

Swyftx'in CEO'su Jason Titman, piyasadaki belirsizliklerin yatırımcıları ve girişimci adaylarını beklemeye ittiğini belirterek, Avustralya'nın düzenleyici kurumu olan ASIC'in kullandığı dijital terminolojiye uyumlu bir temel sözlük oluşturulması talebinde bulundu.

Stand With Crypto, Mayıs ayında Birleşik Krallık'ta ve 12 Temmuz'da Kanada'da başlattığı faaliyetlerini Avustralya'ya taşırken, ABD'de de kripto dostu adayları desteklemeye devam ediyor. Grubun verdiği bilgiye göre 2024 ABD seçimlerinde Temsilciler Meclisi ve Senatoda 270'in üzerinde kripto yanlısı aday seçildi.