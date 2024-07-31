Circle hisseleri ikincil piyasada 5 milyar dolar sınırını aştı

Stablecoin devi Circle'ın özel piyasadaki değerlemesi, 5 milyar doların üzerine çıkarak kripto sektöründe büyük yankı uyandırdı. Şirketin ikincil piyasada gerçekleşen hisse işlemleri, erken dönem yatırımcıları ve çalışanların ilgisini çekerken, Circle'ın halka arz hazırlıkları da hız kazandı. USDC stablecoin'inin arkasındaki şirket, 2024 yılında gerçekleştirmeyi planladığı halka arz öncesinde, değerlemesini ve pazar payını artırmaya devam ediyor.

Circle Değerlemesi İkincil Piyasada Yükselişte

Kripto para sektörünün önde gelen şirketlerinden Circle Internet Financial'ın özel piyasadaki değerlemesi, son gelişmelerle birlikte dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Şirketin hisseleri, ikincil piyasada 5 ile 5,25 milyar dolar arasında işlem görüyor.

Sektör kaynakları, bu işlemlerin sınırlı koşullarda gerçekleştiğini dile getirdi. Satış yapanların çoğunlukla erken dönem yatırımcıları veya şirketin halka arzı öncesinde ellerindeki opsiyonları değerlendiren çalışanlar olduğu tahmin ediliyor.

Circle, geçtiğimiz aylarda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) gizli bir S-1 formu sunarak, halka arz planlarını ileriye taşıdığını göstermişti. Şirket, 2021 yılının Temmuz ayında 4,5 milyar dolarlık bir değerlemeyle Concord Acquisition Corp. ile birleşme niyetini açıklamıştı. Bu gelişmeden kısa bir süre önce ise Fidelity, Valor Capital Group ve İngiliz hedge fonu Marshall Wace'den 440 milyon dolarlık yeni bir yatırım almayı başarmıştı.

Circle, 2022 yılının Şubat ayında Concord ile olan ilk anlaşmasını iptal etti. Bu hamlenin ardından şirketin değeri 9 milyar dolara yükseldi ve yeni şartlar üzerinde anlaşmaya varıldı. Şu anda Circle yönetimi, 2024 yılı içerisinde bir halka arz gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Circle'ın en bilinen ürünü, ABD Doları'na sabitlenen USDC. Bu stablecoin, toplam stablecoin piyasasının yaklaşık yüzde 21'ini oluşturuyor. USDC'nin piyasa değeri 33,6 milyar dolar seviyesinde seyrederken, son 24 saatteki işlem hacmi 6,6 milyar doları buluyor.