Çin kripto yasağına rağmen ele geçirilen Bitcoin varlıklarını satıyor

Ekonomik yavaşlama ile mücadele eden Çin'de yerel yönetimler, ele geçirilen kripto paraları denizaşırı piyasalarda satmak için özel şirketlerle iş birliği yapıyor. 16 Nisan tarihli rapora dayanan bu bulgular, yetkililerin ele geçirilen kripto paraları nasıl yönetmeleri gerektiğine dair net kuralların olmaması nedeniyle "tutarsız ve şeffaf olmayan yaklaşımlara" yol açtığını ortaya koyuyor. Bu durum, bazı avukatların yolsuzluk endişelerine neden olurken, kripto paralar üzerindeki yasağın etkinliği de sorgulanmaya başlandı.

Çin Kripto Satışlarından 1.4 Milyar Dolar Kazandı

Çin'deki yerel yönetimler, ekonomik zorluklar karşısında ele geçirilen kripto paraları satarak gelir elde ediyor. Reuters'ın işlem ve mahkeme belgelerine dayandırdığı rapor, yerel otoritelerin özel şirketler aracılığıyla denizaşırı pazarlarda bu varlıkları nakit karşılığında satışa çıkardığını gösteriyor.

Bitbo verilerine göre, Çin yaklaşık 16 milyar dolar değerinde tahmini 194.000 Bitcoin (BTC) ile ABD'nin ardından en büyük ikinci ulusal Bitcoin sahibi konumunda. Bu varlıkların büyük bir kısmı, çevrim içi dolandırıcılık ve kara para aklama gibi kripto ile ilgili suçlardan ele geçirildi. Devlet ayrıca 2024 yılında kripto ile ilgili kara para aklama faaliyetlerine karışan 3.000'den fazla kişiye dava açtı.

Zhongnan Ekonomi ve Hukuk Üniversitesi profesörü Chen Shi, bu uygulamanın "tam anlamıyla Çin'in mevcut kripto ticareti yasağıyla uyumlu olmayan geçici bir çözüm" olduğunu vurguluyor. Yasal çerçevenin belirsizliği, kripto varlıkların yönetiminde tutarsızlıklara yol açıyor.

Shenzhen merkezli avukat Guo Zhihao, merkez bankasının ele geçirilen dijital varlıklarla ilgilenmek için daha uygun bir konumda olduğunu belirtiyor. Hong Kong kripto borsası HashKey'in eş CEO'su Ru Haiyang, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı gibi Çin'in de müsadere edilen Bitcoin'i stratejik rezerv olarak tutmayı değerlendirmesini öneriyor.

Kripto ticaretinin yasal olduğu Hong Kong'da bir kripto egemen fonu kurulması da alternatif bir çözüm olarak öne sürülüyor. Bu gelişmeler, artan ABD-Çin ticaret gerilimleri ve Trump'ın stablecoinleri düzenleme planları bağlamında önem kazanıyor.

Sektör uzmanları, Çin'in tarife karşılığının yerel para biriminin değer kaybetmesine yol açabileceğini ve bunun kripto paraya kaçışla sonuçlanabileceğini düşünüyor.