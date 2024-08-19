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Çin kripto arenasında Binance ve X öne çıkıyor

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Çinli kripto para kullanıcılarının tercihi netleşti. Sonuçlara göre kripto para borsası Binance ve sosyal medya platformu X, piyasada lider konumlarını pekiştirdi. TechFlow tarafından yapılan son araştırma, bu platformların yatırım kararları üzerindeki etkisini ve kullanıcı demografilerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.

TechFlow tarafından yapılan son araştırma, Çince konuşan kripto para kullanıcılarının tercihlerini gün yüzüne çıkardı. Binance, katılımcıların ezici çoğunluğu tarafından tercih edilen kripto para borsası olurken, X platformu en önemli bilgi kaynağı olarak öne çıkıyor.

Çin'de Binance Liderliği Sürdürüyor

Hong Kong merkezli TechFlow'un kısa bir süre önce gerçekleştirdiği geniş kapsamlı bir anket, Çince konuşan kripto para yatırımcılarının tercihlerini ve alışkanlıklarını gözler önüne serdi. Araştırma, topluluğun borsa seçimlerinden bilgi kaynaklarına, demografik özelliklerinden yatırım stratejilerine kadar çeşitli konularda çarpıcı veriler sunuyor.

Ankete katılanların büyük çoğunluğunu erkekler oluştururken, yaş dağılımında 26-35 arası grup başı çekiyor. Kripto para piyasasındaki deneyim süreleri incelendiğinde, katılımcıların önemli bir kısmının 3 ila 5 yıllık tecrübeye sahip olduğu görülüyor. Bu durum, sektörün son yıllarda hızla büyüdüğünün bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Borsa tercihleri konusunda Binance'in açık ara önde olduğu dikkat çekiyor. Katılımcıların neredeyse tamamı bu platformu kullanırken, yarısından fazlası ana varlıklarını burada tutuyor. Kripto para borsası OKX ikinci sırada yer alsa da Binance'in popülaritesine yaklaşamıyor. Gate.io ve Bitget gibi diğer borsalar da kullanılıyor olsa da tercih oranlarının düşük olduğu görülüyor.

Bilgi edinme konusunda kullanıcılar arasında X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformu açık ara lider konumunda yer alıyor. Kripto para haberleri veren medya kuruluşları ikinci sırada yer alırken, WeChat ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarının daha az tercih edildiği görülüyor.

Çin'de kripto para işlemlerinin yasaklı olmasına rağmen ülke içinde ve Hong Kong'da önemli miktarda işlem yapıldığı belirtiliyor. Resmi olmayan verilere göre geçtiğimiz yıl içinde ülkede 86,4 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşıldığı tahmin ediliyor.

Araştırma, katılımcıların yarısının varlıklarının önemli bir bölümünü kriptoda tuttuğunu ortaya koyuyor. Sonuçlara göre katılımcılar arasında Bitcoin, Ethereum (Ether), Solana, BNB ve PEPE en çok kazanç sağlanan kripto para birimleri arasında yer alıyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, katılımcıların yüzde 40'tan fazlası yatırım kararlarında ruhsal ve metafizik inançların etkili olduğunu ifade ediyor. Bu sonuç, kripto yatırımcılarının karar verme süreçlerinde rasyonel faktörlerin yanı sıra duygusal ve spiritüel etmenleri de göz önünde bulundurduğunu gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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