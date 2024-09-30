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Çin'in eski maliye bakanından kripto para birimleri hakkında önemli açıklamalar

Çin'in eski maliye bakanından kripto para birimleri hakkında önemli açıklamalar
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Eski Çin Maliye Bakanı Zhu Guangyao'nun, kripto paraların dijital ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik değerlendirmeleri gündemde. Zhu, kripto sektörünün hem risklerini hem de fırsatlarını vurgulayarak, bu alandaki gelişmelerin uluslararası boyutunu ve iki büyük ekonomi arasındaki rekabeti ele aldı.

Çin'in eski maliye bakanı Zhu Guangyao, dijital ekonomi ve kripto paraların geleceği hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Zhu, Tsinghua Üniversitesi'nde düzenlenen bir forumda, kripto paraların risklerine dikkat çekerken, bu yenilikçi teknolojinin ekonomik büyüme için potansiyelini de vurguladı. ABD ve Çin arasındaki kripto rekabeti konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Zhu, global ekonomide bu yeni dinamiğin rolüne işaret etti.

Çin Ve ABD Arasında Yeni Ekonomik Rekabet Alanı Kripto Para Birimleri Oldu

Çin'in eski Maliye Bakanı Zhu Guangyao, Tsinghua Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmayla kripto para dünyasını yeniden gündeme taşıdı. Zhu, özellikle ABD başkanlık seçimleri ışığında kripto paraların olası riskleri ve finans piyasalarına etkilerinin derinlemesine incelenmesi gerektiğini belirtti.

Zhu konuşmasında kripto paraların olumsuz yönlerini kabul etmenin önemine değinirken, bu teknolojinin dijital ekonominin geleceği için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Eski bakan, uluslararası gelişmeleri ve politika değişikliklerini yakından takip etmenin kritik önem taşıdığını ifade etti.

Konuşmasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto endüstrisi hakkındaki görüşlerine de yer veren Zhu, Trump'ın Nashville'deki Bitcoin Konferansı'nda yaptığı açıklamaları hatırlattı. Trump, ABD'nin kripto para sektörünü benimsememesi durumunda Çin'in bu alanda liderliği ele geçirebileceği uyarısında bulunmuştu. Eski ABD Başkanı Trump, kripto paraları gelişim aşamasındaki çelik endüstrisine benzeterek, gelecekte altını geride bırakabileceğini öne sürmüştü.

Zhu, konuşmasında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) başlangıçtaki çekincelerine rağmen Bitcoin (BTC) ve Ether (ETH) bazlı borsa yatırım fonlarını (ETF) onayladığını da anımsattı. Bu gelişmelere karşın, Çin ana karasının kripto paralara yönelik ihtiyatlı tutumunu sürdürdüğü biliniyor. Öte yandan, Hong Kong'un özerk yapısı ve piyasa düzenlemeleri sayesinde Bitcoin ve Ether ETF'lerini listelemeye başladığı ve sektörün gelişimi için yasal düzenlemeler yaptığı da gözlerden kaçmıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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