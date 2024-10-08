Çin borsalarındaki düşüş kripto para piyasasına yatırım fırsatları sunuyor

Çin borsalarında yaşanan sert düşüş, kripto para piyasası için beklenmedik bir fırsat yaratıyor. QCP Capital'in analistleri, Pekin hükümetinin ekonomik teşvik paketini ertelemesi sonucu oluşan bu durumun, yatırımcıları dijital varlıklara yönlendirebileceğini öngörüyor. Hong Kong borsasında yaşanan tarihi düşüşün ardından, kripto türev piyasalarındaki ilginç gelişmeler dikkat çekiyor.

Kripto Piyasalarında Çin Etkisi

Çin borsalarında yaşanan sert düşüşün, yatırımcıları kripto para piyasasına yönlendirebileceği düşünülüyor. QCP Capital'in analistleri, Çin hükümetinin beklenen ekonomik teşvik paketini ertelemesi sonrasında oluşan bu durumun, dijital varlıklara ilgiyi artırabileceğini belirtti.

Gün içinde Pekin yönetiminin yeni destek önlemlerini açıklamaması üzerine, Çin merkezli şirketlerin hisseleri Hong Kong borsasında ciddi kayıplar yaşadı. Alibaba ve JD.com gibi dev şirketlerin hisselerinde yüzde 8 ile yüzde 12 arasında değer kaybı gözlendi. MSCI AC Asya Pasifik Endeksi son bir ayın en sert düşüşünü kaydederken, Hong Kong borsası 2008'den bu yana görülmemiş bir günlük gerileme yaşadı.

Piyasalardaki bu dalgalanma, yatırımcıların risk iştahını etkiledi. CBOE Volatilite Endeksi'nin yüzde 15'lik artışla 22 seviyesine ulaşması, piyasalardaki belirsizliğin arttığına işaret ediyor.

QCP Capital'in uzmanları, "Çin piyasalarındaki rallinin yavaşlamasıyla birlikte, yatırımcıların ilgisinin kripto para birimlerine kaymasını bekliyoruz. Bu durum, kripto varlıkların riskli yatırım araçları arasında giderek daha çok tercih edildiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kripto türev piyasalarında ise ilginç bir durum gözleniyor. Analistler, gelecekteki Bitcoin fiyat dalgalanmalarına ilişkin beklentilerin, mevcut gerçek volatiliteden daha düşük olduğunu belirtti. Yayımlanan raporda analistler, "Kripto volatilitesi türev piyasasında sabit seyrediyor ve yedi günlük gerçek volatiliteye kıyasla, ön uç zımni volatilite yüzde 43 seviyesinde, 3 puanlık bir indirimle işlem görüyor." ifadelerini kullandı.

Çin'in ekonomi politikaları, küresel piyasaları etkilemeye devam ediyor. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, yeni bir teşvik paketi açıklamak yerine, ülkenin resmi yüzde 5'lik yıllık büyüme hedefine ulaşacağına dair güvenini dile getirdi. Bu açıklama, eylül ayı sonunda duyurulan borçlanma maliyetlerini düşürme ve ekonomik faaliyetleri canlandırma amaçlı önlemlerin ardından geldi.