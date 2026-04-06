Çin bankacılık sistemine Blockchain teknolojisini dahil ediyor

Çin Devlet Vergi İdaresi ile Ulusal Finansal Düzenleyici Kurum, yayımladıkları ortak politika bildirisinde bankalar ve vergi mükelleflerinin veri paylaşımını standartlaştırmasını, vergi idareleri, bankalar ve işletmeler arasındaki bilgi asimetrisini azaltmasını talep etti. Düzenleme kapsamında bankaların kredi modellerini güncellemesi, onay süreçlerini hızlandırması ve "dürüst, vergi ödeyen işletmelere" yönelik finansman hizmetlerini artırması öngörülüyor.

Düzenleme, Çin'in Blockchain teknolojisini ulusal veri altyapısına entegre etme stratejisiyle Ocak 2025'te yayımlanan örtüşüyor. Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yol haritası, 2029'a kadar ülke genelinde uygulamaya geçilmesini hedefliyor. Ulusal Veri İdaresi Başkan Yardımcısı Shen Zhulin, Ocak 2025'teki bir basın toplantısında Blockchain tabanlı veri altyapısının yıllık 400 milyar yuan, yaklaşık 58 milyar dolar, yatırım çekmesini beklediklerini açıkladı.

KRİPTO YASAĞI BLOCKCHAIN ALTYAPISINA ENGEL DEĞİL

Çin, kripto para birimleri ve spekülatif dijital varlık işlemlerine yönelik sıkı kısıtlamalar uygularken finans ve veri altyapısında Blockchain kullanımını destekleyen politikalara devam ediyor. Ekim 2019'da Devlet Başkanı Xi Jinping teknolojiyi temel teknolojilerdeki bağımsız inovasyon için önemli bir "atılım noktası" olarak tanımlamış, uygulama geliştirme ve gerçek ekonomiyle entegrasyonun hızlandırılması çağrısında bulunmuştu. Nisan 2021'de Shenzhen Vergi Dairesi ülkedeki ilk Blockchain elektronik fatura sistemini hayata geçirdi.

Buna karşın Eylül 2021'de Çin, çok sayıda devlet kurumunun dahil olduğu kapsamlı bir düzenlemeyle kripto işlemleri ve madenciliği ülke genelinde yasakladı. Yasağa rağmen Çin, küresel Bitcoin (BTC) madenciliği sıralamasında üçüncü konumunu koruyor. Ocak 2026 verilerine göre ülke, küresel hashrate'in yüzde 11,7'sini oluşturuyor.