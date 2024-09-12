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CFTC mahkemenin Kalshi kararına itiraz etti

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CFTC, Kalshi'nin seçim tahmin sözleşmelerini engelleme çabasında yargı kararına itiraz etti. Devam eden hukuki süreç, finansal yenilikler ve demokratik ilkeler arasındaki dengeyi sorguluyor.

ABD Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu (CFTC), seçim sonuçlarına dair tahminler içeren vadeli işlem sözleşmelerine karşı hukuki mücadelesini sürdürüyor. Mahkemenin Kalshi şirketinin lehine verdiği karara hızla itiraz eden CFTC, seçim bütünlüğüne yönelik endişelerini dile getiriyor. Bu gelişme, finansal piyasalar ile demokratik süreçler arasındaki hassas dengeyi yeniden gündeme taşıyor.

CFTC Kararı Temyize Taşıyor

ABD'de seçim sonuçlarına dair tahminler içeren vadeli işlem sözleşmeleri, düzenleyici kurumlar ve özel şirketler arasında hukuki bir anlaşmazlığın odağında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu (CFTC), Kalshi adlı şirketin bu tür sözleşmeleri piyasaya sunma girişimini engelleme çabalarında yeni bir hamle yaptı.

Gün içinde Kolombiya Bölgesi Federal Mahkemesi'nde gerçekleşen sanal duruşmada, CFTC temsilcileri Yargıç Jia M. Cobb'un kararına itiraz edeceklerini bildirdi. Komisyon avukatları, temyiz sürecinde zaman kazanmak adına mevcut durumun korunması gerektiğini savundu.

Anlaşmazlığın temelinde, Kalshi'nin "kongre kontrol sözleşmeleri" olarak adlandırdığı ürünler bulunuyor. CFTC, bu sözleşmelerin yasadışı ve kamu çıkarlarına aykırı olduğunu öne sürmüştü. Buna karşılık Kalshi, geçen yıl Kasım ayında komisyona dava açmıştı.

Yargıç Cobb, yakın zamanda verdiği kararda CFTC'nin bu sözleşmeleri listeleme yasağını kaldırmıştı. Bu gelişmenin ardından komisyon, kararın geçici olarak durdurulması için acil bir başvuruda bulundu.

Duruşma esnasında CFTC avukatları, söz konusu sözleşmelerin seçim bütünlüğüne yönelik tehditler oluşturabileceğini ve piyasa katılımcılarını seçim sürecine müdahale etmeye teşvik edebileceğini iddia etti.

Öte yandan Yargıç Cobb, Kalshi'nin sözleşmelerinin yasadışı bir faaliyet veya kumar unsuru içermediğine hükmetti. Bu nedenle Yargıç Cobb, sözleşmelerin kamu yararına aykırı olup olmadığını değerlendirmeye gerek görmediğini belirtti.

CFTC'nin temyiz başvurusuyla birlikte, bu hukuki çekişmenin üst mahkemelerde devam etmesi bekleniyor. Seçim tahmin piyasalarının geleceği, bu davanın sonucuna bağlı olarak şekillenecek gibi görünüyor.

Haberler.com / Burak Köse - Kripto Para

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