CFTC kripto para piyasasındaki manipülasyon için Nasdaq teknolojisine geçti

Güncelleme:
ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) kripto para piyasalarını korumak için Nasdaq'ın gelişmiş gözetim teknolojisini benimsedi. Sistem otomatik uyarılar ve piyasalar arası analitik sağlayacak. Vekil Başkan Caroline Pham teknolojinin manipülasyonu önleyeceğini açıkladı. Netlik Yasası (Clarity Act) ile komisyonun yetkisi önemli ölçüde genişleyebilir.

CFTC, kripto para gözetiminde yeni bir dönem başlatarak Nasdaq'ın gelişmiş teknolojisini benimsedi. Bu stratejik hamle, komisyonun kripto piyasalarındaki rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor. Geçici Başkan Caroline Pham, teknolojinin piyasa manipülasyonlarını önlemede kritik rol oynayacağını vurguladı.

CFTC Gerçek Zamanlı Analitikle Kripto Manipülasyonunu Engelleyecek

CFTC'nin yeni gözetim sistemi, otomatik uyarılar ve piyasalar arası analitik özellikleriyle donatılacak. Bu teknolojik altyapı, özellikle yoğun hacim dönemlerinde hızlı ölçeklendirme imkânı sunacak.

Komisyon bu ay başlarında Crypto Sprint girişimini başlatarak kripto vadeli işlem ticaretine odaklandığını duyurdu. Bu girişim, Başkan'ın Çalışma Grubunun kripto para piyasaları konusundaki önerilerini takip ediyor.

Nasdaq'ın altyapısı, kapsamlı emir defteri verilerine erişim sağlayarak gerçek zamanlı analiz ve karar verme süreçlerini destekleyecek. Bu özellik hem geleneksel hem de kripto varlık piyasalarında piyasa suistimalini önlemede ve tespit etmede kritik önem taşıyor.

Kongre'nin her iki bölümünde değerlendirme sürecindeki yasaların geçmesi durumunda, CFTC'nin kripto gözetimindeki rolü önemli ölçüde genişleyebilir. Özellikle Clarity Act, komisyona Blockchain tabanlı emtialar üzerinde münhasır yetki tanıyor.

Burak KÖSE
