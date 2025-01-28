CFTC kripto para düzenlemelerinde yapıcı döneme giriyor

Kripto düzenlemelerinde yeni bir sayfa açılıyor. CFTC'nin yeni geçici başkanı Caroline Pham, piyasa yapısındaki yenilikleri mercek altına alacak bir dizi toplantı düzenleneceğini açıkladı. Bu girişim, Trump yönetiminin kripto dostu yaklaşımının ilk somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Trump Yönetiminin Kripto Hamleleri Şekilleniyor

CFTC'nin bu yeni yaklaşımı, özellikle kripto sektörü için önemli değişikliklerin habercisi. Pham'ın liderliğindeki kurum, çalışmalar, veriler ve uzman raporlarıyla sağlam bir idari altyapı oluşturmayı hedefliyor.

Tahmin piyasaları konusunda da önemli adımlar atılıyor. CFTC'nin Kalshi ile yaşadığı hukuki süreç sonrasında, bu alanda yeni bir düzenleyici çerçeve oluşturuluyor. Pham'ın girişimi, seçim sonuçları üzerine yapılan tahminlerin yasal statüsünü netleştirmeyi de kapsıyor.

Trump yönetiminin kripto dostu tutumu, SEC'in de politikalarını değiştirdi. Eski SEC Başkanı Gary Gensler'in yerine kripto dostu Paul Atkins'in atanması, sektör için olumlu bir gelişme olarak yorumlanıyor.