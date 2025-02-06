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CFTC'den kripto tahmin piyasaları için reform hamlesi

CFTC'den kripto tahmin piyasaları için reform hamlesi
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ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), tahmin piyasalarının düzenlenmesinde köklü değişiklikler için harekete geçti. Geçici Başkan Caroline D. Pham öncülüğünde düzenlenecek halka açık forum, önceki katı politikaların yerini yenilikçi düzenlemelere bırakmasını hedefliyor. Komisyon, sektördeki yasal belirsizlikleri gidererek kullanıcı güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

CFTC'nin bu önemli hamlesi, tahmin piyasalarının geleceğini şekillendirecek. Komisyonun düzenleyeceği forum, Kalshi ve Cryptocom gibi platformlarla yaşanan anlaşmazlıkların çözümü için yeni bir sayfa açacak. Pham'ın "önemli yeni sınır" olarak tanımladığı bu girişim, bilgi çağında piyasaların gücünden yararlanmayı hedefliyor.

CFTC Başkanından Kripto Tabanlı Tahmin Piyasalarına Yenilikçi Yaklaşım

CFTC'nin bu yeni yaklaşımı, tahmin piyasalarındaki düzenleyici çerçeveyi temelden değiştirmeyi amaçlıyor. Caroline D. Pham'ın liderliğindeki komisyon, geçmiş yıllardaki inovasyon karşıtı politikaların sektörü kısıtladığını belirtti.

Forum kapsamında değerlendirilecek konular arasında geçmiş CFTC kararları, mahkeme emirleri ve uygulama eylemleri yer alıyor. Bu oturumlar sektördeki çeşitli uzman ve paydaşları bir araya getirecek.

Merkeziyetsiz tahmin piyasası platformu Polymarket'in ocak ayında ulaştığı 462.600 aktif yatırımcı sayısı, sektörün büyüklüğünü ortaya koyuyor. Platform, ABD Başkanlık seçimi ve diğer politik etkinliklerle ilgili tahminler sayesinde kasım ayında 2,63 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Washington'daki CFTC genel merkezinde gerçekleştirilecek toplantısının detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bu girişim, tahmin piyasalarının geleceğini şekillendirmede önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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