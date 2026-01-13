CFTC başkanı Selig'den ilk hamle: Kripto ve tahmin piyasaları için inovasyon komitesi

Selig, yaptığı açıklamada ajansın mevcut Teknoloji Danışma Komitesi'nin İnovasyon Danışma Komitesi olarak yeniden adlandırıldığını duyurdu. Yeni komitenin çekirdek üyeleri arasında Polymarket CEO'su Shayne Coplan, Kalshi CEO'su Tarek Mansour, Gemini CEO'su Tyler Winklevoss ve Nasdaq Yönetim Kurulu Başkanı Adena Friedman gibi sektörün önde gelen isimleri yer alıyor. Bu konsey, eski CFTC Vekil Başkanı Caroline Pham döneminde oluşturulmuştu.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Selig, açıklamasında "İnovatörler, yapay zeka, Blockchain ve bulut bilişim gibi teknolojileri kullanarak eski finansal sistemleri modernize ediyor ve tamamen yeni sistemler inşa ediyor. Benim liderliğimde Komisyon, bu yeni finans sınırı için amaca uygun piyasa yapısı düzenlemeleri geliştirecek." dedi.

CFTC'nin başına kritik bir dönemde geçen Selig'i, ajansın dijital varlık sektörü üzerindeki yetkilerini genişletecek yasa tasarıları bekliyor. Ajans, kripto piyasalarındaki rolünü zaten güçlendirmeye başladı. Geçen yılın sonlarında ilk kez bir borsanın düzenleyici onaylı spot kripto ürünlerini listelemesine izin verilmişti.

TAHMİN PİYASALARINA YÖNELİK ENDİŞELER

Ajansın gündemindeki bir diğer kritik konu ise tahmin piyasaları. Son dönemde içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin raporlar ve siyasi bahisleri kısıtlamayı amaçlayan yasa teklifleri bu piyasaları tartışmaların odağına taşıdı.

Demokrat Temsilci Ritchie Torres, geçen hafta tahmin piyasalarında siyasi bahisleri seçilmiş yetkililere ve diğer kişilere yasaklayan bir yasa tasarısı sundu. Tasarının ardında, bir Polymarket hesabının eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ay sonuna kadar görevden ayrılacağına dair bahis oynayarak 400.000 dolar kazandığına ilişkin haberler yatıyor.

Eski CFTC Başkanı Rostin Behnam, seçim bahislerinin risklerine dikkat çekmiş ve bu tür sözleşmelerin CFTC yerine eyalet düzeyinde denetlenmesi gerektiğini savunmuştu. Ancak Trump yönetimi döneminde ajans, Gemini Titan, Polymarket US, MIAX Derivatives Exchange ve en son Bitnomial dahil olmak üzere birçok firmaya tahmin piyasalarına giriş izni verdi.

CFTC, Selig'in İnovasyon Danışma Komitesi için ek üye adaylıkları talep ettiğini açıkladı. Başvuruların 31 Ocak'a kadar yapılması gerekiyor. Komite, özellikle "finansal hizmetler, türev ürünler ve emtia piyasalarındaki teknolojik inovasyonun etkileri ve sonuçları konusunda tavsiyeler sunarak" Komisyon'a yol gösterecek.