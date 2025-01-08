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CFTC Başkanı Behnam görevinden istifa kararı aldı
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ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Başkanı Rostin Behnam, kripto para sektörünün federal düzeyde düzenlenmesi için verdiği mücadelenin ardından görevinden ayrılıyor. Behnam'ın başkanlığı döneminde CFTC'nin yaptırım eylemlerinin yüzde 49'undan fazlasını dijital varlıklarla ilgili davalar oluşturdu.

Rostin Behnam'ın CFTC'deki son günü 7 Şubat olacak. Başkanlığı süresince kripto sektörüne yönelik düzenleme eksikliğini gidermek için çaba gösteren Behnam, FTX, Binance ve Celsius gibi büyük şirketlere karşı önemli yaptırım kararları aldı.

Behnam'ın Başkanlık Döneminde CFTC Kripto Para Odaklı Çalıştı

Behnam, görev süresi boyunca kurumun kaynaklarının büyük bölümünü doğrudan düzenlemediği kripto para piyasasına ayırmak zorunda kaldı. Bu durum, federal düzeyde kripto düzenlemeleri için yasal çerçeve oluşturulması gerekliliğini ortaya koydu.

CFTC başkanı, Dijital Emtia Tüketici Koruma Yasası'na verdiği destekle de tanındı. Bu yasa tasarısı, dijital emtialar için yasal bir tanım getirmeyi ve bu varlıkların ticaretini CFTC'nin yetki alanına yerleştirmeyi amaçlıyordu.

Donald Trump yönetiminin göreve başlamasıyla birlikte diğer federal düzenleyici kurumların başkanları da görevlerinden ayrılıyor. SEC Başkanı Gary Gensler ve Federal Rezerv Denetim Başkan Yardımcısı Michael Barr da görevlerini bırakma kararı aldı. Behnam'ın yerine eski CFTC Komiseri Brian Quintenz'in geçmesi bekleniyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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