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CFPB dolandırıcılığa karşı kripto kullanıcılarını koruyacak

CFPB dolandırıcılığa karşı kripto kullanıcılarını koruyacak
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ABD Tüketici Mali Koruma Bürosu (CFPB), stablecoin kullanımının artacağı öngörüsüyle harekete geçti. Kurum, 1978 tarihli Elektronik Fon Transfer Yasası'nı dijital çağa uyarlamayı hedefliyor. Yeni düzenlemeler, kripto işlemlerinde tüketicileri dolandırıcılığa karşı korumayı amaçlıyor.

Tüketici Mali Koruma Bürosu'nun önerdiği yeni düzenlemeler, kripto sektörünü derinden etkileyebilecek önemli maddeler içeriyor. Özellikle emanetsiz cüzdan hizmet sağlayıcılarının durumu belirsizliğini korurken, sektör temsilcileri düzenlemelerin anayasaya aykırı olabileceği konusunda endişelerini dile getiriyor.

Kripto Sektörü CFPB Düzenlemelerine Karşı Çıktı

CFPB yetkilisi Rohit Chopra, dijital ödemelerin aile bütçelerinde artan rolüne dikkat çekti. Tüketicilerin zararlı gözetim ve hatalardan korunması gerektiğini vurgulayan Chopra, yeni düzenlemelerin bu amaca hizmet edeceğini belirtti.

Gelecek Trump yönetiminin CFPB'ye yönelik tutumu, düzenlemelerin geleceğini belirsizleştiriyor. Devlet Verimliliği Departmanı'nın milyarder eş başkanı Elon Musk, kurumu kaldıracağını X platformunda duyurdu.

Coin Center'ın icra direktörü Peter Van Valkenburgh, önerilen kuralların emanetsiz cüzdan hizmet sağlayıcılarını nasıl etkileyeceğinin belirsiz olduğunu söyledi. Kurum, güvenilir aracılar ile yazılım araçları arasında ayrım yapmıyor.

CFPB'nin yeni düzenlemelerine yönelik görüşler 31 Mart 2025'e kadar değerlendirilecek.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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