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CertiK'ten Web3'e 45 milyon dolarlık yatırım

CertiK'ten Web3'e 45 milyon dolarlık yatırım
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Blockchain güvenlik devi CertiK, Web3 ekosistemini güçlendirmek için iki önemli adım attı. CertiK Ventures, yüksek potansiyelli Web3 projelerini desteklemek amacıyla 45 milyon dolarlık yeni bir yatırım planını hayata geçirdi. Şirket ayrıca, Token2049 etkinliğinde kripto yatırımcılarına yönelik Token Scan ve Wallet Scan gibi ücretsiz topluluk güvenlik araçlarını tanıttı.

CertiK, Blockchain ve kripto para ekosisteminde güvenliği artırmak için kapsamlı bir strateji uygulamaya koydu. Şirketin risk sermayesi kolu CertiK Ventures, 45 milyon dolarlık yeni bir yatırım planıyla gelecek vaat eden Web3 projelerini destekleyecek. Bu hamle, Blockchain teknolojisinin güvenli bir şekilde yaygınlaşmasını hedefliyor. Aynı zamanda CertiK, Singapur'daki Token2049 etkinliğinde kripto yatırımcılarına yönelik ücretsiz güvenlik araçlarını tanıttı.

Web3 Geliştiricileri İçin Yeni Dönem Başlıyor

CertiK Ventures'ın 45 milyon dolarlık yatırım planı, Web3 alanının güvenli bir şekilde büyümesini amaçlıyor. Bu yatırım, yüksek potansiyelli projelerin geliştirilmesini ve Blockchain teknolojisinin daha geniş kitleler tarafından yaygınlaşmasını destekleyecek. CertiK'in CEO'su Jason Jiang "Bu yatırım planıyla, Web3'ün geleceğini şekillendiren projelere destek olmayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

Şirket aynı zamanda, kripto kullanıcılarına yönelik Token Scan ve Wallet Scan gibi ücretsiz topluluk güvenlik araçlarını kullanıma sundu. Bu araçlar, kullanıcıların dijital varlıklarını daha iyi korumalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Token Scan, kripto para birimlerinin ve tokenların güvenilirliğini analiz ederken Wallet Scan ise cüzdan adreslerinin güvenlik açıklarını değerlendiriyor.

CertiK'in Güvenlik Operasyonları Başkanı Kacper Kozlowski "Bu ücretsiz araçlarla, kripto ekosisteminde güvenlik standartlarını yükseltmeyi planlıyoruz. Kullanıcılarımıza, yatırımlarını koruma altına almaları için gerekli araçları sunmak bizim için temel hedeftir." açıklamasında bulundu.

Bu girişimler, CertiK'in Blockchain ve kripto para sektöründeki lider konumunu daha da güçlendiriyor. Şirket, bugüne kadar 70'ten fazla beyaz şapkalı hacker operasyonunu yönetti. 4.000'den fazla güvenlik olayını raporladı ve 115.000 kod açığını keşfetti. Bu deneyim, yaklaşık 360 milyar dolarlık varlığın korunmasına katkıda bulundu.

CertiK'in bu yeni girişimleri, Blockchain teknolojisinin güvenli bir şekilde benimsenmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yatırım planı ve ücretsiz güvenlik araçları, Web3 ekosisteminin büyümesini hızlandırırken aynı zamanda kullanıcı güvenliğini de ön planda tutuyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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