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Celsius CEO'su Alex Mashinsky'ye şok: 115 yıllık hapis cezasıyla yargılanıyor

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Kripto dünyasını sarsan Celsius davası yeni bir boyut kazandı. Eski CEO Alex Mashinsky'nin hukuk ekibi, altı kilit ismin tanıklığını talep etti. 115 yıl hapis cezasıyla tehdit edilen Mashinsky'nin savunması, sektörde heyecanla bekleniyor. Dava sonucu, kripto regülasyonlarını etkileyebilir.

Kripto para dünyasını sarsan Celsius vakası, eski CEO Alex Mashinsky, savunmasıyla yeni bir evreye ulaştı. Müşterileri dolandırmak ve yanıltmakla suçlanan Mashinsky, 115 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Savunma ekibinin son hamlesi, aralarında şirketin eski finans ve gelir müdürlerinin de bulunduğu altı tanığın ifadesini talep etmek oldu. Bu gelişme, kripto sektöründe regülasyon ve şeffaflık tartışmalarını yeniden alevlendirirken, davanın sonucu merakla bekleniyor.

Mashinsky Davası Emsal Karar Olabilir

Celsius Network, kripto para dünyasında önemli bir oyuncu olarak biliniyordu. Şirket, kullanıcılarına yüksek faiz oranları vaat ederek milyarlarca dolarlık bir yatırım havuzu oluşturmuştu. Ancak 2022 yılında yaşanan çöküş, binlerce yatırımcıyı mağdur etti.

Alex Mashinsky, Celsius'un kurucusu ve eski CEO'su olarak, şirketin iflasından sonra tutuklanan ilk üst düzey yönetici oldu. Savcılar, Mashinsky'yi müşterileri kasıtlı olarak yanıltmak ve şirketin finansal durumu hakkında yalan söylemekle itham ediyor. Bu suçlamalar, kripto para sektöründe güven ve şeffaflık konularını yeniden gündeme getirdi.

Mashinsky'nin avukatları, müvekkillerini savunmak için yeni bir strateji geliştirdi. Ekip, aralarında Celsius'un eski finans müdürü ve gelir müdürünün de bulunduğu altı kilit tanığın ifadesine talepte bulundu. Bu hamle, davanın seyrini değiştirebilecek potansiyele sahip. Özellikle, eski Gelir Müdürü Roni Cohen-Pavon'un ifadesi kritik önem taşıyor.

Mashinsky'nin avukatları, Cohen-Pavon ve diğer çalışanların, Mashinsky'nin CEL tokenlarını satma talimatını görmezden gelerek, eski CEO'ya haber vermeden daha fazla token satın aldıklarını öne sürüyor. Bu iddia, Mashinsky'nin suçlamaların bir kısmından aklanmasına yardımcı olabilir.

Öte yandan savcılar, Mashinsky ve Cohen-Pavon'un CEL'in fiyatını manipüle etmek için milyonlarca dolar harcayarak token satın aldıklarını ve ardından kâr için sattıklarını öne sürüyor. Bu itham, kripto para piyasalarındaki manipülasyon risklerini ve regülasyon ihtiyacını bir kez daha vurguluyor.

Dava, kripto para sektöründeki düzenlemeler ve şeffaflık konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Yatırımcılar ve sektör paydaşları, bu davanın sonucunun sadece Mashinsky'nin kaderini değil aynı zamanda kripto para piyasalarındaki güveni ve gelecekteki regülasyonları da etkileyebileceğini düşünüyor.

Celsius davası, Blockchain teknolojisine dayalı finansal sistemlerin karşılaştığı zorlukları ve riskleri gösteriyor. Merkeziyetsiz finans (DeFi) projelerinin güvenilirliği ve sürdürülebilirliği, bu dava sonucunda daha fazla sorgulanabilir.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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