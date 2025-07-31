Cboe ve NYSE Arca'dan kripto ETF onaylarında yeni dönem

Cboe ve NYSE Arca'dan kripto ETF onaylarında yeni dönem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin önde gelen borsa operatörleri Cboe ve NYSE Arca, kripto ETF'lerinin artık bireysel onay gerektirmeden standart bir çerçevede listelenebilmesi için SEC'e kural değişikliği başvurusu yaptı. Kapsamlı düzenleme teklifi, kripto fonlarının onay süreçlerinde ciddi bir kolaylık ve hızlanma vadediyor.

ABD piyasalarında kripto ETF'lerin işleyişi için radikal bir değişiklik gündemde. Ülkenin önde gelen iki borsa operatörü Cboe ve NYSE Arca, kripto varlık fonlarının toplu olarak ve standartlaştırılmış biçimde listelenebilmesini teminen ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvuruda bulundu. Söz konusu düzenleme ile, fonların ayrı ayrı uzun onay süreçlerinden geçmesine gerek kalmaksızın, belirli şartları sağlayan ETF'ler otomatik olarak borsada işlem görebilecek. Bu adım, hem sektördeki bürokratik engelleri azaltmayı hem de kripto piyasasını geleneksel finans sistemleriyle uyumlu hale getirmeyi hedefliyor.

Kripto Piyasasında ETF Onayları Tek Standart Altında Toplanıyor

ABD'nin finans piyasalarında kripto ETF'lerin listelenmesi için önemli bir dönemeçten geçiliyor. Chicago Board Options Exchange (Cboe) ile NYSE Arca, kripto ETF'lerinin ayrı ayrı onay alınmasını zorunlu kılan ve süreci yavaşlatan mevcut uygulamanın kaldırılması için SEC'e resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Başvuruya göre bundan böyle standart kriterleri sağlayan kripto fonları, birebir onay almadan doğrudan borsada işlem görmeye başlayabilecek.

Halihazırda her yeni kripto ETF için ayrı bir 19b-4 formu doldurulup karmaşık bir onay süreci işletiliyor. Eğer başvuru kabul edilirse, sektör kaynaklarına göre kripto ETF'ler ile geleneksel ETF'ler arasındaki yapısal farklılıklar büyük ölçüde azalacak ve kripto fonlarının piyasaya sürülmesi hızlanacak.

Başvurular, SEC'in kripto ETF'lerde 'in-kind' yani nakit dışı işlemleri onaylamasının hemen ardından geldi. Bu son onay, kripto varlık fonlarını geleneksel fon araçlarıyla uyumlu hale getirmede kritik bir kilometre taşı olarak görülüyor. Aynı gün Beyaz Saray Dijital Varlıklar Çalışma Grubu da regülasyonlarda netlik, kripto saklama süreçlerinin kolaylaştırılması ve inovasyonu destekleyecek öneriler içeren kapsamlı bir politika raporu yayımladı.

Öte yandan, kısa süre önce çıkarılan GENIUS Yasası ile ABD'de stablecoin'lerin yasal çerçevesi belirlenirken, CLARITY Yasası ve CBDC Anti-Surveillance State gibi yeni düzenleme teklifleri de Temsilciler Meclisi'nden geçerek Senato'nun gündemine alındı. Bu gelişmelerle birlikte kripto sektöründe yenilikçi finansal ürünlerin hayata geçmesinin önü açılmış oldu.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
MSB'den 12 askerimizin şehit olmasına ilişkin yeni açıklama: Sonuçlar paylaşılacaktır

MSB'den 12 askerimizin şehit olmasına ilişkin yeni açıklama
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok

Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha

At ve eşek etiyle gündeme gelen ilimizde bir skandal daha

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Şişlik yüzünden gitti, karnından çıkan doktorları bile şoke etti

Şişlik yüzünden gitti, karnından çıkan doktorları bile şoke etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise çok konuşulan şovları hakkında sessizliğini bozdu

Hadise'den "erotik dans" eleştirilerine cevap geldi
title