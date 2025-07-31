Cboe ve NYSE Arca'dan kripto ETF onaylarında yeni dönem

ABD piyasalarında kripto ETF'lerin işleyişi için radikal bir değişiklik gündemde. Ülkenin önde gelen iki borsa operatörü Cboe ve NYSE Arca, kripto varlık fonlarının toplu olarak ve standartlaştırılmış biçimde listelenebilmesini teminen ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvuruda bulundu. Söz konusu düzenleme ile, fonların ayrı ayrı uzun onay süreçlerinden geçmesine gerek kalmaksızın, belirli şartları sağlayan ETF'ler otomatik olarak borsada işlem görebilecek. Bu adım, hem sektördeki bürokratik engelleri azaltmayı hem de kripto piyasasını geleneksel finans sistemleriyle uyumlu hale getirmeyi hedefliyor.

Kripto Piyasasında ETF Onayları Tek Standart Altında Toplanıyor

ABD'nin finans piyasalarında kripto ETF'lerin listelenmesi için önemli bir dönemeçten geçiliyor. Chicago Board Options Exchange (Cboe) ile NYSE Arca, kripto ETF'lerinin ayrı ayrı onay alınmasını zorunlu kılan ve süreci yavaşlatan mevcut uygulamanın kaldırılması için SEC'e resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Başvuruya göre bundan böyle standart kriterleri sağlayan kripto fonları, birebir onay almadan doğrudan borsada işlem görmeye başlayabilecek.

Halihazırda her yeni kripto ETF için ayrı bir 19b-4 formu doldurulup karmaşık bir onay süreci işletiliyor. Eğer başvuru kabul edilirse, sektör kaynaklarına göre kripto ETF'ler ile geleneksel ETF'ler arasındaki yapısal farklılıklar büyük ölçüde azalacak ve kripto fonlarının piyasaya sürülmesi hızlanacak.

Başvurular, SEC'in kripto ETF'lerde 'in-kind' yani nakit dışı işlemleri onaylamasının hemen ardından geldi. Bu son onay, kripto varlık fonlarını geleneksel fon araçlarıyla uyumlu hale getirmede kritik bir kilometre taşı olarak görülüyor. Aynı gün Beyaz Saray Dijital Varlıklar Çalışma Grubu da regülasyonlarda netlik, kripto saklama süreçlerinin kolaylaştırılması ve inovasyonu destekleyecek öneriler içeren kapsamlı bir politika raporu yayımladı.

Öte yandan, kısa süre önce çıkarılan GENIUS Yasası ile ABD'de stablecoin'lerin yasal çerçevesi belirlenirken, CLARITY Yasası ve CBDC Anti-Surveillance State gibi yeni düzenleme teklifleri de Temsilciler Meclisi'nden geçerek Senato'nun gündemine alındı. Bu gelişmelerle birlikte kripto sektöründe yenilikçi finansal ürünlerin hayata geçmesinin önü açılmış oldu.