Modüler kimlik ve veri katmanı CARV yerel kripto birimi CARV'ı tanıttı. 4 yıl içerisinde piyasaya sürülmek üzere toplamda 1 milyar adet arz ile çıkış yapan CARV token merak konusu oldu. Peki, CARV Token nedir? CARV nasıl ve nereden satın alınır? Bilinen tüm detayları sizler için derledik.

CARV Token Nedir?

CARV token, oyun ve yapay zeka kullanımı için oluşturulmuş olan modüler kimlik ve veri katmanı CARV'ın yerel kripto para birimidir. 10 Ekim 2024 tarihinde piyasaya sürülen token, Bybit, KuCoin, Bitget, HTX, Gate, BingX, Hashkey Global ve MEXC ana akım CEX'inde kullanıma açıldı.

CARV Nasıl Alınır?

CARV token mevcut durumda aşağıda yer alan kripto borsaları üzerinden satın alınabilir:

Bybit KuCoin Bitget HTX Gate BingX Hashkey Global MEXC

CARV, Coinbase tarafından desteklenen yüksek performanslı bir zkEVM L2 olan Base'in üzerinde yer alır. Token, CARV ekosisteminde yer alan CARV Protokolü, CARV Play ve CARV Labs'ın yönetişim görevini üstlenir. Token sahipleri protokolün geleceğini aktif olarak şekillendirme ve kazanç elde etme fırsatlarından yararlanabilirler.

Ayrıca yalnızca karar alma sürecine katılmak ve yeni özellikler önermekle kalmayıp, aynı zamanda ağı daha da merkezsizleştirmek ve yeni gelir akışları oluşturmak için tahsis edilen 40 milyon token ile CARV node'larını da satın alabilirler.

CARV token 4 yıl içerisinde tamamen serbest bırakılmak üzere planlanmış 1 milyar arz ile piyasada yerini almıştır. Toplam arzın yarısı topluluk için ayrılmış olup, yüzde 10'u üç sezonluk airdrop'lara tahsis edilmiştir.