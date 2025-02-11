Cardano ETF ne zaman çıkacak? ADA fiyatı neden yükseldi?

Cardano ETF ne zaman çıkacak?

Kripto varlık yönetim şirketi Grayscale'in Cardano için spot ETF başvurusunda bulunmasının ardından ADA'nın fiyatı çift haneli yükseliş kaydetti.

Grayscale, 10 Şubat'ta New York Menkul Kıymetler Borsası'na (NYSE) Cardano odaklı bir borsa yatırım fonu (ETF) için resmi başvuruda bulundu. Şirket, düzenlenmiş kripto yatırım araçları alanındaki genişleme stratejisinin bir parçası olarak bu adımı attı.

Grayscale daha önce ADA için bağımsız bir yatırım aracı sunmamıştı, ancak geçmişte bu yönde girişimleri olmuştu.

Son dönemde ABD eski Başkanı Donald Trump'ın kripto dostu tutumunun ardından, yatırım fonları altcoin ETF başvurularını hızlandırdı. XRP, Solana ve Litecoin gibi kripto varlıklar için Canary Capital, WisdomTree, 21Shares, Bitwise ve VanEck gibi büyük yatırım şirketleri de başvurularını gerçekleştirdi.

ADA coin neden yükseldi?

Grayscale, halihazırda mevcut olan SOL ve XRP fonlarını spot ETF'ye dönüştürmek için daha önce başvuruda bulunmuştu. Ancak ADA ETF'si şirketin ilk defa yeni bir ürün olarak piyasaya süreceği fon olacak. 30 Ocak'ta NYSE Arca, XRP fonunun spot ETF'ye dönüştürülmesi için başvuru yaparken, 6 Şubat'ta aynı başvuru Solana fonu için de gerçekleşti.

19b-4 başvurusuna göre, ADA fonu yalnızca Cardano varlıklarını içerecek ve her hisse fonun toplam varlıklarıyla orantılı bir payı temsil edecek. Fonun saklama hizmetlerini Coinbase Custody üstlenirken, BNY Mellon Asset Servicing de yönetici olarak görev yapacak.

IBC Group'un kurucusu Mario Nawfal, "Kurumsal yatırımcıların Cardano'ya ilgisi giderek artıyor" yorumunu yaptı. Bu gelişmenin, İsveç merkezli Virtune AB'nin Nasdaq Helsinki'de bir Cardano ETP başlatmasından sadece bir hafta sonra geldiğini de ekledi.

Cardano fiyatı, haberin duyulmasının ardından yüzde 14 artarak günlük bazda güçlü bir yükseliş sergiledi. ADA, gün içinde 0.8 dolara kadar yükseldi ancak son iki haftada genel olarak yüzde 17'lik bir düşüş yaşamıştı. 18 Ocak 2025'te 1.16 dolar ile yılın en yüksek seviyesine ulaşan ADA, o tarihten itibaren aşağı yönlü hareket ediyordu.

Buna rağmen analistler, olası bir ETF onayının ADA'yı yeniden yükselişe geçirebileceğine inanıyor. ADA, son altı ayda yüzde 140 artış gösterdi ve SEC'in spot ETF'ye yeşil ışık yakması halinde bu ivmenin devam edebileceği düşünülüyor.

Spot kripto ETF'lerinde son durum

ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri şubat ayında dalgalı bir seyir izledi. Farside Investors'a göre bu dönemde toplam 578 milyon dolar giriş olurken, 561 milyon dolar çıkış yaşandı.

Son olarak pazartesi günü fonlardan toplam 186.4 milyon dolar çıkış gerçekleşti. Fidelity'nin FBTC fonu 136 milyon dolar kayıpla en büyük çıkışı yaşarken, onu 46.3 milyon dolar çıkışla Grayscale'in GBTC fonu takip etti. BlackRock'un IBIT fonu ise 55.3 milyon dolar giriş alsa da bu, genel tabloyu pozitife çevirmeye yetmedi.

Ethereum spot ETF'leri ise daha istikrarlı bir görünüm sergiliyor. Şubat ayında yalnızca 10 Şubat'ta 22.5 milyon dolarlık bir çıkış yaşandı.