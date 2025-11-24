Haberler

Cardano ağını bölen geliştiriciye FBI soruşturması başlatıldı

Cardano ağını bölen geliştiriciye FBI soruşturması başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cardano ağı, eski bir hatanın istismar edilmesiyle geçici olarak ikiye bölündü. Olayı üstlenen geliştirici yapay zekayı suçlarken, kurucu Charles Hoskinson FBI'ın devreye girdiğini açıkladı. Kriz sonrası bir IOG çalışanı istifa ederken ADA fiyatı dalgalandı.

Cardano, 21 Kasım'da 8 yıllık geçmişinde yaşadığı ilk büyük zincir bölünmesi ile sarsıldı. 14 milyar dolarlık blockchain ağı, bir geliştiricinin kasıtlı olarak yaptığı hatalı işlem sonucu ikiye ayrıldı. Olay, 2022'den kalma bir yazılım hatasını tetikledi. Cardano'nun kurucusu Charles Hoskinson FBI'ı olaya dahil ederken bir IOG çalışanı istifa kararı aldı.

Zincir Bölünmesi Üç Saat Sürdü

Olay, Türkiye saatiyle 11.00 sularında hatalı yapılandırılmış bir delegasyon işleminin, düğüm yazılımındaki eski bir hatayı tetiklemesiyle başladı. Bu işlem, yeni sürüm düğümlerin doğrulama kontrollerini atlatarak ağ genelinde uyumsuz defter kayıtları oluşmasına neden oldu. Intersect tarafından yayımlanan olay raporuna göre ağ tamamen durmasa da borsalar hızla önlem aldı. Coinbase, para yatırma ve çekme işlemlerini yaklaşık 14 saat süreyle askıya alırken, Upbit ve Kraken gibi platformlar da defter bütünlüğünü doğrulamak için kısa süreli duraklamalar uyguladı. Geliştirici ekibi sorunu tespit ettikten üç saat sonra acil durum yamalarını devreye aldı ve ağ, 22 Kasım'da doğal mutabakat yoluyla yeniden birleşti.

Krizin ardından "Homer J" isimli bir X kullanıcısı sorumluluğu üstlendi. Geliştirici, eylemini "dikkatsiz bir test kazası" olarak nitelendirdi ve yapay zekanın talimatlarına uyarak sunucu trafiğini engellemeye çalıştığını, test ağını (testnet) kullanmadan doğrudan ana ağda işlem yaptığını itiraf etti. Ancak Cardano kurucusu Charles Hoskinson bu özrü kabul etmedi. Hoskinson, eylemi "önceden planlanmış kişisel bir saldırı" olarak tanımlayarak, "FBI zaten olaya dahil oldu" açıklamasında bulundu.

Hoskinson'ın federal yetkilileri devreye sokması şirket içinde de krize yol açtı. Input Output Global (IOG) bünyesinde çalışan ve Plutus dili üzerinde uzmanlaşan bir geliştirici, gelecekteki kodlama hatalarının yasal sonuçlar doğurabileceği endişesiyle istifa ettiğini duyurdu. Çalışan, "İnternette söylenenler veya yapılan hatalar yüzünden yetkililerce basılma riski olduğunu fark etmemiştim." ifadelerini kullandı. Olayın etkisiyle ADA fiyatı yüzde 16'ya varan bir düşüş kaydettikten sonra toparlanarak 0,41 dolar seviyelerinde dengelendi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Kuduzdan ölen Hasan'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

Kuduzdan ölen Hasan'ın son görüntüleri dehşete düşürdü
Makatına hava basılması sonucu ölen çocuk failiyle halay çekmiş

Makatına hava basılarak öldürülen çocuk failiyle halay çekmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Osimhen, Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?

Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Fener derbisine yetişecek mi?
Evli çift boğularak can verdi! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

Evli çift boğularak can verdi! Yakınlarının feryatları yürek dağladı
CHP'den Özel'e bir mektup daha! 4 önerileri var

İsyan bayrağını çektiler! CHP'den Özgür Özel'e bir mektup daha
Türkiye'nin 2 dev tekstil markası iflas etti

Türkiye'nin 2 dev tekstil markası iflas etti
Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Osimhen, Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?

Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Fener derbisine yetişecek mi?
Ölü zannedilen yaşlı kadın krematoryuma gönderilmek üzereyken canlandı

Ölü zannedilen kadın krematoryuma gönderilmek üzereyken canlandı
Hakan Çalhanoğlu derbide resmen kabusu yaşadı

Milli yıldızımızın kabusu yaşadığı an: Liderliğe giden takım 4. oldu
Süper Lig devinin ilk kupası satışa çıkıyor

Bu kupa satışa çıkıyor
Pakistan'da karargaha saldırı düzenlendi

Ülke şokta! Jandarma karakoluna intihar saldırısı
Türk Hava Yolları, Venezuela uçuşlarını 4 gün süreyle askıya aldı

Gerilim tırmanıyor! THY o ülkeye uçuşları resmen askıya aldı
Milli boksör zafer kemerini Sedat Peker'e hediye etti

Zafer kemerini Peker'e hediye etti
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
İstanbul Valiliği duyurdu: Sokak köpeklerini kontrolsüz beslemek yasaklandı

İstanbul Valiliği'nden yeni genelge! Resmen yasaklandı
title