Cardano ağını bölen geliştiriciye FBI soruşturması başlatıldı

Cardano, 21 Kasım'da 8 yıllık geçmişinde yaşadığı ilk büyük zincir bölünmesi ile sarsıldı. 14 milyar dolarlık blockchain ağı, bir geliştiricinin kasıtlı olarak yaptığı hatalı işlem sonucu ikiye ayrıldı. Olay, 2022'den kalma bir yazılım hatasını tetikledi. Cardano'nun kurucusu Charles Hoskinson FBI'ı olaya dahil ederken bir IOG çalışanı istifa kararı aldı.

Zincir Bölünmesi Üç Saat Sürdü

Olay, Türkiye saatiyle 11.00 sularında hatalı yapılandırılmış bir delegasyon işleminin, düğüm yazılımındaki eski bir hatayı tetiklemesiyle başladı. Bu işlem, yeni sürüm düğümlerin doğrulama kontrollerini atlatarak ağ genelinde uyumsuz defter kayıtları oluşmasına neden oldu. Intersect tarafından yayımlanan olay raporuna göre ağ tamamen durmasa da borsalar hızla önlem aldı. Coinbase, para yatırma ve çekme işlemlerini yaklaşık 14 saat süreyle askıya alırken, Upbit ve Kraken gibi platformlar da defter bütünlüğünü doğrulamak için kısa süreli duraklamalar uyguladı. Geliştirici ekibi sorunu tespit ettikten üç saat sonra acil durum yamalarını devreye aldı ve ağ, 22 Kasım'da doğal mutabakat yoluyla yeniden birleşti.

Krizin ardından "Homer J" isimli bir X kullanıcısı sorumluluğu üstlendi. Geliştirici, eylemini "dikkatsiz bir test kazası" olarak nitelendirdi ve yapay zekanın talimatlarına uyarak sunucu trafiğini engellemeye çalıştığını, test ağını (testnet) kullanmadan doğrudan ana ağda işlem yaptığını itiraf etti. Ancak Cardano kurucusu Charles Hoskinson bu özrü kabul etmedi. Hoskinson, eylemi "önceden planlanmış kişisel bir saldırı" olarak tanımlayarak, "FBI zaten olaya dahil oldu" açıklamasında bulundu.

Hoskinson'ın federal yetkilileri devreye sokması şirket içinde de krize yol açtı. Input Output Global (IOG) bünyesinde çalışan ve Plutus dili üzerinde uzmanlaşan bir geliştirici, gelecekteki kodlama hatalarının yasal sonuçlar doğurabileceği endişesiyle istifa ettiğini duyurdu. Çalışan, "İnternette söylenenler veya yapılan hatalar yüzünden yetkililerce basılma riski olduğunu fark etmemiştim." ifadelerini kullandı. Olayın etkisiyle ADA fiyatı yüzde 16'ya varan bir düşüş kaydettikten sonra toparlanarak 0,41 dolar seviyelerinde dengelendi.