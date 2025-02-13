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Cardano (ADA) haftalık fiyat tahminleri: Bu hafta ne bekleniyor?

Cardano (ADA) haftalık fiyat tahminleri: Bu hafta ne bekleniyor?
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Cardano (ADA), kritik destek seviyesinde alıcıların ilgisini çekti. Uzun vadede düşüş eğilimi devam ederken, günlük göstergeler toparlanma sinyalleri veriyor. Önümüzdeki günler, fiyat hareketleri açısından belirleyici olacak. İşte Cardano (ADA) haftalık fiyat tahminleri...

Fiyat kritik desteğe geriledi

Aralık 2024'ten bu yana uzun bir düzeltme sürecine giren Cardano, bu hafta 65 cent seviyesindeki kritik desteğe kadar düştü. Bu noktada alıcıların ilgisi arttı ve ADA'da bir toparlanma hareketi başladı. Bu düzeltmenin burada sona erip ermeyeceği ise merak konusu.

Uzun vadeli görünüm hala düşüşte

Haftalık grafiklerde, Cardano'nun fiyat hareketinde satıcıların hakimiyeti dikkat çekiyor. Ayıların bu kontrolü sürdürmek için fiyatı 65 centin altına çekip bu seviyeyi güçlü bir direnç haline getirmeleri gerekecek.

Cardano (ADA) haftalık fiyat tahminleri: Bu hafta ne bekleniyor?

Günlük MACD alıcıların dönebileceğini gösteriyor

Olumlu bir sinyal olarak, günlük grafikte MACD göstergesi bugün yukarı yönlü bir kesişim gösterdi. Eğer bu sinyal korunur ve 65 cent desteği gücünü korursa, ADA'daki düzeltmenin sona erme ihtimali artacak. Önümüzdeki günler belirleyici olacak; bu seviyede güçlü bir satış baskısı oluşmazsa trendin tersine dönmesi mümkün.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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