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Cardano (ADA) fiyatı neden yükseldi? ADA güncel fiyat tahminleri

Cardano (ADA) fiyatı neden yükseldi? ADA güncel fiyat tahminleri
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ADA, günlük kazançlarda BTC ve ETH başta olmak üzere rakiplerinin çoğunu geride bıraktı. Bu yükselişin ardındaki olası sebepler ise merak ediliyor. Cardano (ADA) fiyatı neden yükseldi? sorusunun yanıtı araştırılırken güncel detayları sizler için derledik.

Cardano (ADA) fiyatı neden yükseldi?

Cardano'nun yerel tokeni ADA, bugün (15 Ocak) kripto piyasasında en çok değer kazanan varlıklar arasında yer aldı. CoinGecko verilerine göre ADA, fiyatını yaklaşık bir haftanın zirvesi olan 1,05 dolar seviyesine taşıdı. Piyasa değeri 37 milyar doları aşarak ADA'yı kripto dünyasının en büyük ilk 10 varlığı arasında sağlam bir konuma oturttu.

Bu yükselişin en belirgin nedenlerinden biri, genel olarak dijital varlık piyasasındaki toparlanma olabilir. Bitcoin (BTC), birkaç gün önce 90 bin doların altına kısa bir süre için düşmüşken, şu anda 97 bin dolar civarında işlem görüyor. Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve Ripple (XRP) gibi birçok kripto varlık da son 24 saatte dikkat çekici kazançlar elde etti.

Fiyat artışını destekleyen bir diğer faktör ise balinaların hareketliliği olabilir. Popüler X kullanıcısı Ali Martinez, son 48 saatte bu tür büyük yatırımcıların 100 milyon ADA (100 milyon doların üzerinde) satın aldığını açıkladı.

Balina alımları, piyasadaki mevcut arzı azaltarak talebi artırabilir ve bu da temel ekonomik prensiplere göre fiyatların yükselmesine yol açabilir. Bu tür alımlar genellikle varlığa olan güvenin bir işareti olarak görülür ve daha küçük yatırımcıların da alıma yönelmesini tetikleyerek fiyat artışını hızlandırır.

Öte yandan, Cardano'nun bu yükselişi, Ripple ile olası bir ortaklık üzerine yapılan spekülasyonlara bağlanabilir. İki şirketin liderleri son aylarda çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Cardano'nun kurucusu Charles Hoskinson, yakın zamanda Ripple'ın stablecoin'i RLUSD'nin entegrasyonunu içeren bir iş birliğinden bahsederek şu ifadeleri kullanarak ipuçları verdi:

RLUSD ekibiyle bir görüşme yaptık. Aktif olarak iletişim halindeyiz.

ADA fiyat tahminleri

Pek çok piyasa gözlemcisi, Cardano'nun yerel tokeninin henüz zirve yapmadığını düşünüyor. X kullanıcısı Ssebi, ADA'nın fiyat grafiğinde büyük bir "W formasyonu" oluşturduğunu belirtti ve tokenin 1,02 dolar direncini aşarak 1,20 dolar seviyesine doğru ilerlediğini öne sürdü.

Diğer tahminler arasında Dan Gambardello ve Altcoin Daily'nin yorumları dikkat çekiyor. Gambardello, ADA'nın "kripto dünyasında en güçlü haftalık grafik modellerinden birine" sahip olduğunu belirterek, fiyatın 7 dolara kadar çıkabileceğini ifade etti.

Altcoin Daily ise 2025 yılına kadar ADA'nın 6,45 dolara ulaşabileceği yönünde iyimser bir tahmin yaptı.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para
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