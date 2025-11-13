Calastone, Polygon ile tokenize fon dağıtımını başlattı

Calastone Dijital Çözümler Başkanı Simon Keefe, platformun küresel ağını Blockchain'in verimliliğiyle birleştirdiğini belirtti. Keefe, "Piyasalar daha verimli ve şeffaf bir altyapı talep ediyor ve Blockchain bunu büyük ölçekte sunmaya hazır. Polygon aracılığıyla Tokenize Dağıtım platformumuz, küresel ağımızı Blockchain verimliliğiyle birleştirerek fon dağıtımını kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

4.500 Firma ve 56 Pazara Erişim

Calastone'un otomatik sipariş yönlendirme, uzlaştırma ve transfer hizmetleri sunan platformu, 4.500'den fazla firmayı 56 pazarda birbirine bağlıyor. Şirketin aylık işlem hacmi 250 milyar sterlini buluyor.

Tokenize Fon Paylaşım Sınıfları, geleneksel yatırım fonu veya ETF paylarının Blockchain tabanlı dijital temsilleri niteliği taşıyor. Bu paylar, gözetim altında tutulan gerçek ve düzenlenmiş fon birimleriyle bire bir destekleniyor.

Nisan ayında Ethereum, Polygon ve Canton üzerinde aktif hale gelen Calastone'un Tokenize Dağıtım çözümü, fon yöneticilerinin Blockchain üzerinde faaliyet göstermesini sağlıyor. Sistem, uzlaştırma sürelerini ve operasyonel maliyetleri düşürürken mevcut idari süreçleri korumayı hedefliyor.

Blockchain tabanlı dağıtım platformu, fonların tokenize edilmiş hazine bonoları gibi Blockchain üzerindeki sermaye havuzlarına erişmesine olanak tanıyor. Bu erişim, fonun yapısında, yönetiminde veya mevcut operasyonlarında değişiklik gerektirmiyor.

Sektör kaynakları, Calastone'un bu adımının teorik olmaktan çıkıp uygulamaya geçtiğini vurguluyor. Platform, 4.500 kurumu ve aylık 250 milyar sterlin işlem hacmini Polygon altyapısı üzerinden doğrudan Blockchain'e taşıyor.