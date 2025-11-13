Haberler

Calastone, Polygon ile tokenize fon dağıtımını başlattı

Calastone, Polygon ile tokenize fon dağıtımını başlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küresel fon ağı Calastone, tokenize edilmiş fon paylaşım sınıflarının dağıtımı için Polygon'un Blockchain altyapısını kullanmaya başlıyor. 4.500'den fazla firmaya ve 56 pazara erişim sağlayan platform, çarşamba günü aktif hale gelecek.

Calastone Dijital Çözümler Başkanı Simon Keefe, platformun küresel ağını Blockchain'in verimliliğiyle birleştirdiğini belirtti. Keefe, "Piyasalar daha verimli ve şeffaf bir altyapı talep ediyor ve Blockchain bunu büyük ölçekte sunmaya hazır. Polygon aracılığıyla Tokenize Dağıtım platformumuz, küresel ağımızı Blockchain verimliliğiyle birleştirerek fon dağıtımını kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

4.500 Firma ve 56 Pazara Erişim

Calastone'un otomatik sipariş yönlendirme, uzlaştırma ve transfer hizmetleri sunan platformu, 4.500'den fazla firmayı 56 pazarda birbirine bağlıyor. Şirketin aylık işlem hacmi 250 milyar sterlini buluyor.

Tokenize Fon Paylaşım Sınıfları, geleneksel yatırım fonu veya ETF paylarının Blockchain tabanlı dijital temsilleri niteliği taşıyor. Bu paylar, gözetim altında tutulan gerçek ve düzenlenmiş fon birimleriyle bire bir destekleniyor.

Nisan ayında Ethereum, Polygon ve Canton üzerinde aktif hale gelen Calastone'un Tokenize Dağıtım çözümü, fon yöneticilerinin Blockchain üzerinde faaliyet göstermesini sağlıyor. Sistem, uzlaştırma sürelerini ve operasyonel maliyetleri düşürürken mevcut idari süreçleri korumayı hedefliyor.

Blockchain tabanlı dağıtım platformu, fonların tokenize edilmiş hazine bonoları gibi Blockchain üzerindeki sermaye havuzlarına erişmesine olanak tanıyor. Bu erişim, fonun yapısında, yönetiminde veya mevcut operasyonlarında değişiklik gerektirmiyor.

Sektör kaynakları, Calastone'un bu adımının teorik olmaktan çıkıp uygulamaya geçtiğini vurguluyor. Platform, 4.500 kurumu ve aylık 250 milyar sterlin işlem hacmini Polygon altyapısı üzerinden doğrudan Blockchain'e taşıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
MSB, 20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'ların uçuşunu durdurdu

20 askerimizin şehit olduğu kaza sonrası C-130'larla ilgili yeni karar
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı

Dünyayı ne bekliyor? The Economist'in 2026 yılı kehanetleri şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Acı haberi galada öğrenen ünlü oyuncu dondu kaldı
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
CHP'liler kırmızı kart gösterdi, Bakan Bak 'VAR'dan döner' dedi

CHP'nin kırmızı kartına Bakan Bak'tan bomba yanıt
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Yürek burkan görüntülerin ardından Metin Keçeci konuştu

Karton toplarken görüntülenen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok

Galatasaray'da alarm! Tam 4 oyuncu aynı anda yok
beIN Sports spikeri, canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi

Canlı yayında gelen mesajla baba olacağını öğrendi
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
İsrailli doktorların hatası ortaya çıktı: Filistinli esir kanser değilmiş!

İsrailli doktorlar yanıldı: Filistinli esir kanser değilmiş!
title