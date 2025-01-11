Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Biden'dan Trump yönetimine yangın çağrısı: Odaklanmaya devam etmeleri için dua ediyorum

Bıden topu Trump'a attı: Sizin için dua ediyorum
ABD'de yangın nedeniyle cehenneme dönen bölgede kurtulan tek yapı

Cehenneme dönen bölgede dikkat çeken yapı! Hasar bile almadı
DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş ile bir araya gelecek

DEM Parti heyetinden 2 kritik ziyaret! İlk durak Demirtaş
Esenyurt'ta seyir halindeki araç çapraz ateşe tutuldu

Gece yarısı korkunç saldırı! Seyir halindeki araç çapraz ateşe tutuldu

Bybit Hindistan operasyonlarına ara veriyor

Bybit Hindistan operasyonlarına ara veriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para borsası Bybit, Hindistan'daki faaliyetlerini geçici olarak askıya alacağını duyurdu. 12 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek karar kapsamında Hintli kullanıcılar platformda yeni işlem yapamayacak. Para çekme işlemleri ise devam edecek. Kararın Sanal Dijital Varlık Hizmet Sağlayıcısı kayıt sürecinin tamamlanmasıyla yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Bybit'in Hindistan pazarından geçici olarak çekilme kararı, global kripto para borsalarının yerel düzenlemelere uyum konusundaki hassasiyetini gösteriyor. Bu karar, şirketin son bir yıl içinde benzer nedenlerle Kanada, İngiltere ve Fransa pazarlarından çekilmesinin ardından geldi.

Bybit Hindistan'da İşlemleri Geçici Olarak Durduruyor

Bybit'in açıklamasına göre Hintli kullanıcılar için yeni kripto ve fiat işlemleri sonlandırılacak. Bu süreçte eşler arası işlem ilanları kaldırılacak ve Bybit Card işlemleri sınırlandırılacak.

Kopyalama işlem ilişkileri ve işlem botları 13 Ocak'tan önce kapatılacak. Bu kısıtlamalar, Hint düzenleyici kurumlarından gelen son gelişmeler ve daha önce uygulanan kısıtlamaların devamı niteliğinde görülüyor.

Mart 2023'ten bu yana Hindistan'da faaliyet gösteren tüm VDA hizmet sağlayıcıları, Kara Para Aklamanın Önlenmesi Kanunu kapsamında Finansal İstihbarat Birimi'ne kayıt olmak zorunda. Bybit, kayıt sürecinin önümüzdeki haftalarda tamamlanmasını bekliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
img

Niran Ünsal'a büyük şok! Yuhalayıp salonu terk ettiler
img

Yeni yılın ilk anketi! Araştırma 41 ilde yapıldı, sürpriz sonuçlar var
img

Türk savaş gemilerinin maliyeti İngiliz medyasının gündeminde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mark Zuckerberg'den Covid-19 aşısı itirafı: Saklamamız için zorladılar

Mark Zuckerberg'den Covid-19 aşısı itirafı: Saklamamız için zorladılar
İlk lig maçında kabusu yaşayan Fatih Terim: Böyle bir şey görmedim

İlk lig maçında kabusu yaşayan Terim'den bomba sözler
Yusuf Dikeç'in 30 dakika röportaj için 1 milyon lira istediği iddia edildi

30 dakika için 1 milyon istiyor
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
O Ses Türkiye'nin yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Asla anlaşamazlar

O Ses'in yeni jürisini gören herkes aynı yorumu yapıyor
Fatih Altaylı'dan skandal ifadeler: Allah'ın oğlu gelse...

Fatih Altaylı'dan skandal ifadeler: Allah'ın oğlu gelse...

Son Dakika Haberleri

13 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 13 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Keçiören, Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ocak Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 11-12 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Selçuklu, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Yeni Küba Büyükelçisi Aytaç Yılmaz kimdir? Aytaç Yılmaz hayatı ve biyografisi! Antalya elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu kimdir? Yakup Caymazoğlu hayatı ve biyografisi! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Azerbaycan Büyükelçisi Birol Akgün kimdir? Birol Akgün hayatı ve biyografisi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.