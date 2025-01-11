Bybit Hindistan operasyonlarına ara veriyor

Bybit'in Hindistan pazarından geçici olarak çekilme kararı, global kripto para borsalarının yerel düzenlemelere uyum konusundaki hassasiyetini gösteriyor. Bu karar, şirketin son bir yıl içinde benzer nedenlerle Kanada, İngiltere ve Fransa pazarlarından çekilmesinin ardından geldi.

Bybit Hindistan'da İşlemleri Geçici Olarak Durduruyor

Bybit'in açıklamasına göre Hintli kullanıcılar için yeni kripto ve fiat işlemleri sonlandırılacak. Bu süreçte eşler arası işlem ilanları kaldırılacak ve Bybit Card işlemleri sınırlandırılacak.

Kopyalama işlem ilişkileri ve işlem botları 13 Ocak'tan önce kapatılacak. Bu kısıtlamalar, Hint düzenleyici kurumlarından gelen son gelişmeler ve daha önce uygulanan kısıtlamaların devamı niteliğinde görülüyor.

Mart 2023'ten bu yana Hindistan'da faaliyet gösteren tüm VDA hizmet sağlayıcıları, Kara Para Aklamanın Önlenmesi Kanunu kapsamında Finansal İstihbarat Birimi'ne kayıt olmak zorunda. Bybit, kayıt sürecinin önümüzdeki haftalarda tamamlanmasını bekliyor.