Bybit Dubai kripto sahnesinde yükseliyor

Dubai'nin kripto para piyasasındaki etkin rolü giderek artarken, Bybit bu gelişmeye ayak uydurarak Dubai'de geçici kripto lisansı aldı. Şirketin küresel stratejileri ve bölgedeki inovasyon odaklı politikalar hem yatırımcıları hem de sektör profesyonellerini heyecanlandırıyor. Bu lisans, Bybit'in Dubai'deki varlığını güçlendirirken aynı zamanda şehrin kripto para merkezi olarak yükselişini de simgeliyor.

Kripto Devinin Dubai Hamlesi Küresel Piyasaları Heyecanlandırdı

Dubai'nin kripto para ekosistemindeki etkinliği gün geçtikçe artıyor. Son gelişme, türev işlem hacminde dünya ikincisi olan Bybit'in Dubai'de geçici kripto lisansı alması oldu. Bu önemli adım, şirketin bölgedeki iki yıllık varlığının ardından gerçekleşti.

Bybit yetkililerinden edinilen bilgiye göre Dubai Sanal Varlık Düzenleme Kurumu (VARA) tarafından verilen bu geçici izin, borsanın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) faaliyetlerini genişletmesine olanak tanıyacak. Bybit'in Operasyon Direktörü Helen Liu, bu gelişmenin şirketin küresel büyüme stratejisinde kilit rol oynayacağını vurguladı.

Liu, açıklamasında Dubai'nin stratejik konumuna ve yenilikçi yaklaşımına dikkat çekti. Konu hakkında açıklama yapan Liu, "Dubai'nin kripto para birimlerine yönelik teşvik edici politikaları, sektör oyuncuları ve yatırımcılar için benzersiz fırsatlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Son dönemde BAE'nin kripto dostu tutumu, global arenada dikkat çekiyor. Özellikle BAE Menkul Kıymetler ve Emtia Kurumu ile VARA'nın yeni düzenlemeleri, lisanslı sanal varlık hizmet sağlayıcılarının ülke genelinde faaliyet göstermesine zemin hazırlıyor.

Bybit, alınan geçici lisans sayesinde Dubai'deki bireysel ve kurumsal yatırımcılara hizmet vermeye devam edecek. Şirket, tam operasyonel lisans için çalışmalarını sürdürüyor. 2022'de merkezini Dubai'ye taşıyan Bybit, Dubai Multi Commodities Crypto Centre ile iş birliğini güçlendirerek ekosistemde daha aktif bir rol üstleniyor.

Son piyasa verilerine göre Bybit, 15,8 milyar dolarlık türev işlem hacmiyle Binance'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Dubai'nin Web3 ve kripto para birimlerine yönelik olumlu yaklaşımı, şehri sektör liderleri için cazip bir merkez haline getiriyor.

Dubai'deki yenilikçi adımlar bununla sınırlı değil. Dubai'deki İlk Derece Mahkemesi'nin iş sözleşmelerinde kripto para ile maaş ödemesini kabul eden kararı, BAE Merkez Bankası'nın yeni stablecoin düzenlemeleri ve Binance'in kapsamlı sanal varlık hizmet sağlayıcı lisansı alması, bölgenin kripto ekosistemine verdiği önemi gösteriyor.

Bununla birlikte Blockchain güvenlik devi Chainalysis'in Dubai'de bölgesel merkez açması ve yerel yönetimle kripto regülasyonları konusunda iş birliği yapması, BAE'nin sektördeki iddiasını pekiştiriyor.