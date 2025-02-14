Bybit Avrupa düzenlemelerine uyum sürecini tamamladı
Kripto para borsası Bybit, Fransa'nın finansal düzenleyicisi AMF'nin kara listesinden çıkarıldı. İki yıllık iyileştirme sürecinin ardından düzenleyici uyum konusunda önemli bir başarı kaydeden borsa, Avrupa Birliği genelinde MiCA lisansı almak için hazırlıklarını sürdürüyor.
Mayıs 2022'den bu yana Fransa AMF'nin kara listesinde yer alan Bybit, kapsamlı iyileştirme çalışmalarının sonucunda listeden çıkarılmayı başardı. Bu gelişme, borsanın Avrupa pazarındaki geleceği için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.
Bybit Fransa Engelini Aşarak AB Pazarına Odaklandı
Bybit CEO'su Ben Zhou, şirketin Fransız düzenleyici kurumla yürüttüğü iki yıllık iyileştirme sürecinin olumlu sonuçlandığını açıkladı. Zhou, borsanın artık Avrupa Birliği için Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) lisansı almaya odaklandığını ifade etti.
Borsa, Avrupa pazarındaki genişleme planlarını sürdürürken bazı bölgelerde zorluklar yaşıyor. Malezya'da faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan Bybit, Hindistan'da da düzenleyici baskılar nedeniyle hizmetlerini askıya aldı.