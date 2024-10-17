BVNK ve Circle iş dünyası için USDC ile ödeme devrimi başlatıyor

BVNK, ABD merkezli stablecoin ihraççısı Circle ile güçlerini birleştirerek, iş dünyasına yönelik ödeme çözümlerinde bir dönüm noktası yaratıyor. Ortaklık, USDC stablecoinin işletmeler arası ödemelerde kullanımını teşvik ederek finansal işlemleri hızlandırmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Bu iş birliği, global ödeme sistemlerini yeniden şekillendirme potansiyeline sahip.

Stablecoin Teknolojisi Global Ödemelerde Yeni Bir Çağ Açıyor

Finans teknolojileri dünyasında yeni bir sayfa açılıyor. Ödeme çözümleri alanında faaliyet gösteren BVNK, ABD kökenli dijital para şirketi Circle ile önemli bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği, USDC stablecoininin kullanım alanını genişletmeyi hedefliyor.

Gün içinde yapılan açıklamaya göre BVNK'nin sunduğu hizmetlere USDC entegre edilecek. Bu hamle, işletmelere hızlı ve güvenli ödeme seçenekleri sunarak, özellikle uluslararası bordro yönetimi ve büyük ölçekli ödemelerde kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

Avrupa pazarını da kapsayan bu girişim, AB'nin kripto varlıklar konusundaki düzenlemelerine (MiCA) uyumlu olacak şekilde yapılandırılıyor. İki şirket, stablecoin teknolojisinin avantajlarını kullanarak işlem maliyetlerini düşürmeyi ve hızı artırmayı planlıyor.

Son dönemde stablecoin kullanımında dikkat çekici bir artış gözleniyor. 2020'den bu yana global stablecoin işlem hacmi on kat artarak geçen Haziran ayında 2,5 trilyon dolara ulaştı. Bu yükseliş, şirketlerin sınır ötesi işlemlerde daha verimli çözümlere yöneldiğini gösteriyor.

BVNK'nin kurucu ortağı Chris Harmse, iş dünyasının küreselleşme eğilimlerine dikkat çekerek, "Stablecoinler, Blockchain teknolojisi sayesinde dünyanın dört bir yanındaki alıcı ve satıcıları anında buluşturuyor. Circle ile ortaklığımız, global para akışını hızlandırma ve güvenliği artırma vizyonumuzu destekliyor." dedi.