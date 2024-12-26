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Büyük yatırımcıların Dogecoin ilgisi artarak devam ediyor

Büyük yatırımcıların Dogecoin ilgisi artarak devam ediyor
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Kripto para piyasasında büyük yatırımcılar son 96 saatte dikkat çekici bir hamle gerçekleştirdi. Toplam 270 milyon Dogecoin (DOGE) alan balinalar, mevcut piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 89,64 milyon dolarlık bir alım gerçekleştirdi.

Kripto para piyasası Noel öncesinde hareketlendi. Dogecoin Foundation'ın açık kaynak yazılım geliştirmeleri ve ödeme çözümleri için yürüttüğü çalışmalar, büyük yatırımcıların merakını uyandırdı.

Dogecoin Balinaları 96 Saatte 270 Milyon DOGE Aldı

Paylaşılan verilere göre son 96 saatte gerçekleşen balina alımları, Dogecoin'in konsolidasyon sürecinde önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu alımlar, 20 Aralık'ta 0,26 dolara kadar gerileyen DOGE fiyatının 24 Aralık'ta 0,34 dolara yükselmesinde etkili oldu.

Dogecoin Foundation'ın açıkladığı 2024 ekosistem raporunda, açık kaynaklı yazılımların artık benimsenmeye hazır olduğu vurgulanıyor. Bu gelişme, gelişmekte olan ekonomilerde tabandan benimseme için önemli fırsatlar sunuyor.

Teknik analiz verilerine göre Dogecoin, 0,349 dolar seviyesinde ve günlük MA 50'nin 0,373 dolar olduğu noktada direnç ile karşılaşabilir. Fiyatın yükseliş eğilimini sürdürmesi durumunda 0,43 dolar seviyesi güçlü bir direnç noktası olarak dikkat çekiyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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