Bugün trend olan altcoinler listesi - 17 Şubat

Bugün bazı altcoinlerde güçlü bir yükseliş hareketi gözleniyor. Story Protocol (IP), Sonic (S) ve Mochi (MOCHI), dikkat çekenler arasında. Story Protocol'ün kısa süre önce gerçekleştirdiği mainnet lansmanı, büyük ilgi topladı ve piyasa değerini 453 milyon dolar seviyesine taşıdı.

Sonic (eski adıyla Fantom), son bir haftada neredeyse yüzde 39 yükselerek güçlü bir ivme yakaladı. Öte yandan Mochi, son 30 günde yüzde 131 artış göstererek bu ayın en çok kazandıran varlıkları arasına girdi.

Story Protocol (IP)

Story Protocol, 2025'in en çok konuşulan lansmanlarından biri olarak dikkat çekiyor ve kısa süre önce mainnet'i kullanıma açıldı. Fikri mülkiyeti (IP) programlanabilir hale getirerek, içerik üreticilerinin varlıklarını kontrol etmelerini ve gelir elde etmelerini sağlıyor. Özellikle yapay zeka ile güçlü bir konumlandırma yaparak sektörde ön plana çıkıyor.

Lansmanının ardından 453 milyon dolar piyasa değerine ve 205 milyon dolar günlük işlem hacmine ulaşarak haftanın en popüler altcoinlerinden biri oldu.

Başlangıçta bir düşüş yaşayan IP, kısa süre önce golden cross formasyonu oluşturarak yukarı yönlü bir hareketin sinyalini verdi. Bu ivme devam ederse, kısa süre içinde 1,95 dolar seviyesini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma, fiyatı 2 dolar üzerine taşıyabilir ve 2,12 dolar civarında dirençle karşılaşabilir. Bu trendin sürmesi, daha güçlü bir yükselişin habercisi olabilir.

Ancak trend tersine dönerse, Story Protocol 1,79 dolar destek seviyesini test edebilir. Bu seviyenin kaybedilmesi, fiyatı 1,58 dolar hatta 1,40 dolar seviyelerine çekebilir. Ayıların satış baskısını artırması durumunda daha geniş çaplı bir düşüş yaşanabilir. Önümüzdeki birkaç işlem günü, IP'nin yönünü belirlemek için kritik öneme sahip olacak.

Sonic (S)

Eski adıyla Fantom olan Sonic, son 24 saatte yüzde 12, son bir haftada yüzde 39 değer kazandı. Piyasa değeri 1,6 milyar dolar seviyesine çıkarken, günlük işlem hacmi yüzde 79 artışla 123 milyon dolar oldu.

Teknik analizde, EMA çizgileri yükseliş momentumunu gösteriyor ve kısa süre önce golden cross oluştu. Yakında yeni bir golden cross daha oluşabilir. Bu gerçekleşirse, Sonic (S) 0,60 dolar direncini test edebilir ve bu seviyeyi kırması durumunda 0,65 dolar seviyesine ulaşabilir.

Daha güçlü bir yükseliş trendi, fiyatı 0,849 dolar seviyesine kadar çıkarabilir. Bu, 15 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek seviye olacak.

Eğer yükseliş ivmesi kaybolur ve trend tersine dönerse, Sonic 0,47 dolar destek seviyesini test edebilir. Bu seviyenin altında bir kırılma, fiyatı 0,37 dolar veya 0,33 dolar seviyelerine çekebilir. Alıcıların anahtar destek seviyelerini koruması, daha büyük bir düşüşün önlenmesi için kritik öneme sahip.

Mochi (MOCHI)

Mochi, bir Base meme coin olarak dikkat çekiyor ve son 30 günde yüzde 131, son 24 saatte ise yüzde 14 değer kazanarak bu ayın en çok yükselen altcoinlerinden biri oldu.

Dört gün önce golden cross formasyonu oluştu ve kısa vadeli EMA çizgileri hala uzun vadeli çizgilerin üzerinde yer alıyor. Yükseliş momentumu devam ederse, Mochi (MOCHI) kısa süre içinde 0,000037 dolar direncini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma, fiyatı 0,000049 dolar seviyesine çıkarabilir ve alım baskısının güçlü kalması durumunda 0,000064 dolar seviyesine kadar yükseltebilir.

Ancak trend tersine dönerse, Mochi 0,000018 dolar destek seviyesini test edebilir. Bu seviyenin kaybedilmesi, fiyatı 0,0000096 dolar seviyesine kadar çekebilir.