Bugün trend olan altcoinler

Reploy (RAI)

RAI, Reploy'un yerel token'ı olup, Web3'te yapay zeka geliştirme altyapısı kuran bir şirketin token'ıdır. Reploy, blockchain uyumlu sohbet platformları ve gelişmiş ticaret botları gibi uygulamaların çalışmasını sağlayan çok modlu LLM mimarisi sunmaktadır.

RAI son bir haftada yüzde 15 değer kaybetti ve piyasa değeri 42 milyon dolar olarak kaydedildi. 24 saatlik işlem hacmi ise yüzde 22 oranında azalarak 6 milyon dolara düştü, bu da piyasa faaliyetinin azaldığını gösteriyor. Yine de yapay zeka coin'leri, şu anda en önemli kripto anlatılarından biri olmaya devam ediyor.

EMA çizgileri, RAI'nin düşüş trendinde olduğunu ve eğer bu düşüş devam ederse, 3,76 dolarda bulunan desteği test edebileceğini gösteriyor. Bir tersine dönüş, token'ı 6,24 dolara çıkarabilir ve direnç kırılırsa, 8 dolara kadar yükselme potansiyeli olabilir.

Venice Token (VVV)

VVV, Venice AI'nin yerel token'ıdır ve ChatGPT'den daha özel ve sansürsüz bir yapay zeka asistanı olarak tasarlanmıştır. ShapeShift'in kurucusu Erik Voorhees tarafından geliştirilmiştir.

VVV, başlangıçta erken kullanıcılarına airdrop olarak dağıtılmış ve şu anda Base zincirinde işlem görmektedir. Son 24 saatte fiyatı yüzde 4'ten fazla artış gösterdi ve mevcut piyasa değeri 331 milyon dolar olarak kaydedildi. Önceden 434 milyon dolara ulaşan VVV'nin, şu anda 22.000'den fazla sahibinin bulunması, bu haftanın en dikkat çekici yeni altcoin'lerinden biri olmasını sağladı.

Eğer momentum güçlü kalırsa, VVV sırasıyla 21,15 dolar ve 22,94 dolar direnç seviyelerini test edebilir, hatta yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerini görebilir. Eğer momentum zayıflarsa, token 10,8 dolara ve kritik destek seviyeleri kırılırsa, 6,39 dolara düşebilir.

Mochi (MOCHI)

MOCHI, Base üzerinde başlatılan ve kedi temalı altcoin'lerin popülaritesinden faydalanan bir meme coin'dir. Son 24 saatte yüzde 50'den fazla bir artış gösterdi ve piyasa değeri 38 milyon dolara ulaştı. Token, Nisan 2024'ten bu yana ilk kez 0,00004 doları geçti.

Eğer momentum devam ederse, MOCHI daha da yükselebilir ve 0,000064 dolar seviyelerine kadar test edilebilir. Ancak, bir tersine dönüş yaşanırsa, fiyat 0,000018 dolara düşebilir ve kritik destek seviyeleri kırılırsa 0,0000097 dolara kadar gerileyebilir.