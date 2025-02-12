Bugün neden bu altcoinler gündemde? — 12 Şubat

B3 (Base)

Yeni piyasaya sürülen B3 tokenı, bugün en çok konuşulan altcoinlerden biri olarak öne çıkıyor. Son 24 saatte yüzde 162 oranında yükseliş göstererek dikkatleri üzerine çekti.

B3'ün Dört Saatlik Grafik'teki Yönlü Hareket Endeksi (DMI) analizi, alıcıların satış baskısından daha güçlü olduğunu gösteriyor. Şu anda, pozitif yön indeksi (+DI) negatif yön indeksinin (-DI) üzerinde yer alıyor.

DMI, fiyat hareketlerinin yukarı (+DI) ve aşağı (-DI) yöndeki gücünü karşılaştırarak trendin kuvvetini ölçüyor. Eğer bir varlığın +DI değeri -DI'nin üstündeyse, bu, yükseliş trendinin hakim olduğunu ve fiyatın yukarı yönlü hareketinin güç kazandığını gösterir.

Eğer B3'ün yükseliş eğilimi güçlenirse, fiyatı 0,016 dolar direncini aşarak 0,019 dolar olan tüm zamanların en yüksek seviyesine yeniden ulaşabilir.

Ancak, düşüş trendi hız kazanırsa, B3'ün fiyatı 0,011 dolar seviyesine kadar gerileyebilir.

Solayer (LAYER)

Solayer, Solana ağı üzerinde yeniden stake etme protokolü olarak geliştirildi. Yerel tokenı LAYER, kısa süre önce gerçekleştirilen Genesis Airdrop etkinliği nedeniyle bugün popüler altcoinler arasında yer alıyor.

Projeye göre, Genesis Airdrop'u kazananlar tokenlara anında erişim sağlayacak. Bunun ardından kullanıcılar, önümüzdeki altı ay boyunca "Epochs" olarak adlandırılan mekanizma aracılığıyla ek token talep edebilecekler.

Ancak, bazı kullanıcıların airdrop'tan kazandıkları tokenları satması nedeniyle LAYER üzerinde hafif bir satış baskısı oluştu. Son 24 saatte yüzde 4,21 değer kaybeden LAYER, şu anda 1,12 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Eğer satışlar devam ederse, LAYER'nin fiyatı düşüş eğilimini sürdürerek 0,92 dolar seviyesine kadar inebilir.

Öte yandan, satışlar azalır ve alıcılar devreye girerse, bu düşüş beklentisi geçersiz olur. Böyle bir senaryoda, LAYER'nin fiyatı 1,13 dolar direncini kırarak 1,21 dolar seviyesine ulaşabilir.

Berachain (BERA)

Piyasaya sürüldüğünden bu yana, Berachain'in BERA tokenı zorlu piyasa koşulları nedeniyle ivme kazanmakta zorlanıyor. Şu anda 5,49 dolar seviyesinden işlem gören BERA, son 24 saatte yüzde 8,4 değer kaybetti.

BERA'nın Dört Saatlik Grafik'teki Göreceli Güç Endeksi (RSI), 39,48 seviyesinde olup 50 olan nötr çizginin altında yer alıyor. RSI, bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım durumunu ölçerek piyasanın mevcut momentumunu gösterir.

RSI'nin 39,48 seviyesinde olması, BERA'nın nötrden hafifçe aşırı satım durumuna geçtiğini gösteriyor. Bu durum, düşüş eğiliminin devam edebileceğine veya trendin zayıflaması halinde fiyatın tersine dönebileceğine işaret ediyor.

Eğer düşüş trendi sürerse, BERA'nın fiyatı 3,93 dolar seviyesine kadar gerileyebilir.

Ancak, yükseliş trendi başlarsa, BERA'nın fiyatı 8,11 dolar seviyesine kadar çıkabilir.