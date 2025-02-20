Bugün hangi altcoinler trend oldu?

MANTRA (OM)

OM, gerçek dünya varlıkları (RWA) için geliştirilen Katman-1 (L1) blok zinciri Mantra'nın yerel token'ı olarak bugün dikkat çeken altcoin'lerden biri oldu. Bu ilgi, Google Cloud'un desteklediği RWAccelerator programının duyurulmasıyla birlikte arttı.

Consensus Hong Kong etkinliğinde duyurulan bu girişim, emlak ve finans sektöründeki start-up'lara yatırım, mentorluk, yapay zeka destekli kaynaklar ve teknik destek sağlayacak.

Ancak bu gelişmelere rağmen OM fiyatı beklendiği gibi bir yükseliş sergileyemedi. Yazının yazıldığı sırada token 7.37 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 3.2 değer kaybetti. İşlem hacmi ise 219 milyon dolar ile yüzde 43 düştü.

Piyasa ilgisinin azalması ve likiditenin düşmesi nedeniyle OM, mevcut trend devam ederse 5.41 dolara kadar gerileyebilir.

Öte yandan, talebin artması durumunda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 8.12 dolara ulaşması mümkün.

PAIN (PAIN)

Yeni piyasaya sürülen Solana tabanlı PAIN, bugünün en çok konuşulan altcoin'lerinden biri. PAIN, piyasaya sürülmesinin ardından ilk 17 saat içinde 168 milyon dolar piyasa değerine ulaştı ve işlem hacmi 93 milyon dolar olarak kaydedildi.

Şu an 16.99 dolar seviyesinde işlem gören PAIN, son 24 saatte yüzde 10 düşüş yaşadı. Saatlik grafikte Göreceli Güç Endeksi (RSI) 56.87'ye geriledi ve bu da talepte azalma olduğunu gösteriyor.

RSI'nin 56 olması, hala hafif yükseliş eğilimi olduğunu gösterse de düşüş trendi devam ederse nötr veya düşüş eğilimli bir piyasa sinyali oluşabilir.

Eğer bu düşüş sürerse, PAIN'in fiyatı 5.74 dolara kadar gerileyebilir. Ancak, talebin artması halinde fiyatın 57.13 dolara kadar yükselmesi mümkün.

Shadow (SHADOW)

Bugün yükselişiyle en çok dikkat çeken altcoin'lerden biri SHADOW oldu. Son 24 saatte yüzde 50'den fazla değer kazanan SHADOW, şu anda 168.27 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Piyasadaki alıcıların güçlü olduğunu gösteren Güç Dengesi (BoP) göstergesi 0.77 seviyesinde bulunuyor. Pozitif bir BoP, alıcıların piyasada hakimiyet kurduğunu ve yükseliş momentumunun devam ettiğini gösterir.

Eğer alım baskısı bu seviyede kalırsa, SHADOW 199.68 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden test edebilir.

Öte yandan, satış baskısının artması halinde fiyat 154.13 dolara gerileyebilir.