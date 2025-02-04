Bugün fiyatı yükselen 3 altcoin

ELON4AFD (ELON4AFD)

ELON4AFD, Asya seansında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,24 dolara ulaştıktan sonra yüzde 24'lük bir düzeltme yaşadı. Ancak yatırımcı ilgisi devam ediyor. Token'ın birikim ve dağıtım (A/D) göstergesi yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Eğer bu alım baskısı devam ederse, ELON4AFD yeniden rekor seviyeye çıkabilir. Ancak kâr satışları artarsa, fiyatın 0,19 dolar seviyesinin altına düşerek 0,15 dolara gerilemesi mümkün.

Bittensor (TAO)

Yapay zeka odaklı Bittensor (TAO), son 24 saatte yüzde 12 değer kazanarak 355,60 dolara ulaştı. Ancak bu yükseliş, doğrudan talep artışından ziyade genel piyasa hareketlerinden kaynaklanıyor. TAO/USD 12 saatlik grafiğinde Balance of Power (BoP) göstergesinin -0,81 seviyesinde olması, satış baskısının hâlâ yüksek olduğunu gösteriyor. Eğer bu baskı sürerse, TAO'nun fiyatı 355,80 doların altına inerek 219,60 dolara düşebilir. Öte yandan, mevcut yükseliş momentumu korunursa, fiyat 452,20 dolara ulaşabilir.

Alpha (ALPHA)

ALPHA, yüzde 87'lik fiyat artışıyla bugün en dikkat çeken altcoinlerden biri oldu. Günün erken saatlerinde 0,21 dolar seviyesine çıkarak rekor kıran token, daha sonra yüzde 9'luk bir düzeltme yaşadı. Ancak 47 milyon dolara ulaşan günlük işlem hacmi, alım ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. Eğer bu hacim korunursa, ALPHA yeniden zirveye ulaşabilir ve daha yüksek seviyeleri görebilir. Ancak satış baskısı artarsa, fiyatın 0,16 dolara kadar gerilemesi olası.