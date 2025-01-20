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Bugün fiyatı en çok yükselen altcoinler

Bugün fiyatı en çok yükselen altcoinler
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Donald Trump'ın göreve geldiği ilk günde kripto piyasaları alt üst oldu. Anlık yükselişlerin görüldüğü grafiklerde pek çok yatırımcı hareketli saatler yaşadı. Peki bugün en çok hangi coinler yükseldi?

Bugün, siyasi ve ünlü temalı kripto paralar etrafında artan ilgiyle birlikte birçok altcoin dikkat çekiyor. Öne çıkan isimlerden biri, Donald Trump'ın resmi coini TRUMP. Bu coin, piyasaya sürüldükten sonraki ilk 24 saat içinde 15 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak adeta zirve yaptı.

Trump'ın eşi Melania'yı referans alan MELANIA coini de hızla yükseldi, yüz binlerce kullanıcıya ulaştı ancak keskin bir düzeltme dönemine girdi. Aynı zamanda, Elon Musk'ın imajını temsil eden bir meme coin olan Dogelon Mars (ELON), haftalardır yatay seyreden fiyat hareketinin ardından değerini ikiye katladı. Bu durum, ünlü figürlere bağlı meme coinlerin yükselen trendini gözler önüne seriyor.

Donald Trump'ın Resmi Coini (TRUMP)

Donald Trump'ın Solana ağı üzerindeki resmi coini TRUMP, piyasaya sürülmesinden itibaren yalnızca 24 saat içinde 15 milyar dolarlık piyasa değerine ve 2 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşarak en hızlı büyüyen altcoinlerden biri oldu. Bu çarpıcı çıkış, Trump'ın yemin törenine denk gelmesiyle önemli bir ilgi gördü.

Şu anda TRUMP'un 850 binden fazla yatırımcısı bulunuyor ve günlük işlem sayısı 60 bini aşıyor. Ancak son 24 saat içinde coin yüzde 34 değer kaybetti. Eğer ivme geri dönerse, fiyatın 64,5 dolar ve 71,8 dolar seviyelerindeki direnç noktalarını test etmesi bekleniyor.

Öte yandan, coine olan ilgi azalmaya devam ederse, TRUMP 30,33 dolar destek seviyesini test edebilir ve hatta 15,43 dolara kadar düşebilir.

Melania Meme Coin (MELANIA)

Donald Trump'ın eşi Melania'yı referans alan MELANIA coini, TRUMP coininin piyasaya çıkışından yalnızca birkaç saat sonra Solana ağı üzerinde tanıtıldı ve hızla milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Bu hızlı yükseliş, siyasi temalı coinlerin bu haftanın en popüler trendlerinden biri olacağını gösteriyor.

Şu anda MELANIA'nın 420.000'den fazla sahibi bulunuyor ve piyasa değeri 868 milyon dolar seviyesinde. Ancak son altı saat içinde yüzde 43 oranında değer kaybetti. Eğer düzeltme devam ederse, MELANIA'nın fiyatı 3,95 dolar destek seviyesine kadar düşebilir ve daha fazla baskı yaşayabilir.

Diğer yandan, yeniden artan bir ilgi MELANIA'nın 9,36 dolar direnç seviyesini test etmesini sağlayabilir. Bu seviyenin üzerinde bir kırılım gerçekleşirse, fiyat 13,5 dolara kadar yükselerek boğa ivmesini yeniden kazanabilir.

Dogelon Mars (ELON)

Elon Musk'ı temsil eden Dogelon Mars (ELON), Donald Trump'ın yemin töreniyle ilgili oluşan hareketlilik sırasında dikkat çekmeye başladı. Musk'ın, Trump'a verdiği düşünülen destek, Musk ile ilişkili altcoinlere olan ilgiyi artırdı.

ELON, haftalarca yatay seyrettikten sonra 19 Ocak'ta yükselişe geçerek birkaç saat içinde fiyatını ikiye katladı ve 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, ünlü veya siyasi figürlere bağlı meme coinlerin giderek daha popüler hale geldiğini gösteriyor.

Eğer bir düzeltme gerçekleşirse, ELON fiyatı 0,00000017 dolar destek seviyesini test edebilir ve 0,00000010 doların altına düşme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Ancak, mevcut hype devam ederse coin fiyatı yeniden yükselerek 0,00000068 doları ve güçlü bir yükseliş trendiyle 0,00000090 doları test edebilir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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