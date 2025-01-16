Bugün fiyatı en çok yükselen 3 altcoin

Öne çıkan altcoinler arasında TRON (TRX), Jupiter (JUP) ve Sonic (S) bulunuyor. İşte bu kripto varlıkların yükselişini tetikleyen temel faktörler ve yatırımcı ilgisini artıran nedenler...

1. TRON (TRX)

TRON'un TRX tokeni, son 24 saatte yüzde 6 oranında değer kazandı. Bu yükseliş, Justin Sun'ın yeni USDD 2.0 stabilcoin duyurusu etrafındaki heyecanla bağlantılı. Sun, 15 Ocak'ta X platformunda 3,7 milyon takipçisine yaptığı bir paylaşımda, yıllık yüzde 20 APY sağlayan bir stabilcoin olan USDD 2.0'ı tanıttı. Bu faiz getirisi, TRON DAO tarafından tamamen finanse edilecek ve şeffaf bir adrese önceden yatırılacak.

Söz konusu duyuru, TRX'in ticaret hacmini de artırdı. Son 24 saatte TRX'in işlem hacmi yüzde 38 artarak 900 milyon doları aştı.

Bu olumlu trend, fiyat artışının güçlü bir piyasa katılımıyla desteklendiğini gösteriyor. Eğer TRX'in bu yükselişi devam ederse fiyatın 0,27 dolara ulaşabileceği düşünülüyor. Ancak alım baskısındaki bir düşüş, fiyatı 0,21 dolara geriletebilir.

2. Jupiter (JUP)

Bugün dikkat çeken altcoinlerden biri olan JUP, şu anda 0,79 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 1 oranında bir artış kaydetti. Ancak, JUP'un günlük grafiği, fiyat artışının temelinde altcoin talebinden çok genel piyasa yükselişinin etkili olduğunu gösteriyor.

JUP'un Elder-Ray İndeksi -0,03 seviyesinde. Bu gösterge, boğaların ve ayıların piyasadaki gücünü ölçer. Negatif bir değer, ayıların piyasaya hâkim olduğunu ve aşağı yönlü bir baskının olduğunu işaret eder.

Eğer genel piyasa yükselişi zayıflarsa, JUP'un fiyatı 0,63 dolara düşebilir. Ancak piyasa trendi devam ederse, fiyatın 0,81 doların üzerine çıkarak 0,95 dolara ulaşması beklenebilir.

3. Sonic (S) (Eski Adı: FTM)

Fantom'un isim değişikliğiyle Sonic (S) olarak yeniden markalanması bugün tamamlanıyor. Bu değişim, altcoinin birçok borsada yeni adıyla listelenmesiyle birlikte gerçekleşti. Bu durum, eski adıyla FTM olan S coinini bugün en çok dikkat çeken varlıklardan biri haline getirdi.

Altcoin, şu anda 0,80 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 11'lik bir artış gösterdi. Sadece bugün, işlem hacmi yüzde 603 oranında yükselerek 93 milyon doları geçti.

Eğer alım baskısı artarsa, S coin fiyatı 0,94 dolara kadar yükselebilir. Ancak yükseliş momentumu kaybolursa, fiyatın 0,61 dolara gerilemesi muhtemel.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.