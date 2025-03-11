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Bugün fiyatı en çok düşen 3 altcoin

Bugün fiyatı en çok düşen 3 altcoin
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Kripto para piyasası bugün daha da düştü; Bitcoin, gün içi en düşük seviyesini 76.600 dolar olarak gördü. BTC'nin değer kaybı altcoin'lere de yansıdı ve birçok altcoin kayıplarını artırırken, bazıları ise yeni dip seviyelere geriledi. Biz de bugün tüm zamanların en düşük seviyesine ulaşan 3 altcoin'i sizler için derledik.

1. Arbitrum (ARB)

Arbitrum, bu hafta ikinci kez tüm zamanların en düşük seviyesini 0,294 dolara gerileyerek büyük bir düşüş yaşadı. Bugün, gün içi en düşük seviyesini 36 yüzde kayıpla gördü. Bu hafta süren düşüş, yatırımcılar için büyük kayıplara yol açtı ve piyasada herhangi bir toparlanma belirtisi yok. Şu anda 0,330 dolardan işlem gören Arbitrum, potansiyel bir toparlanma arayışında. Ancak, piyasa genelinde zayıf koşullar devam ederse, daha fazla düşüş yaşanması olasılığı yüksek. Bu durum, Arbitrum'un yeni bir dip seviyesi görmesine ve mevcut düşüş trendinin devam etmesine neden olabilir.

Arbitrum, 0,378 dolar seviyesini destek olarak geri kazanabilirse, fiyat hareketinde bir tersine dönüş gözlemlenebilir. Bu seviyeden başarılı bir sıçrama, olumsuz görünümü geçersiz kılacak ve toparlanma için umut verecektir.

2. ApeCoin (APE)

ApeCoin de şaşırtıcı bir şekilde, geçtiğimiz hafta neredeyse yüzde 40 değer kaybederek 0,42 dolar ile yeni bir tüm zamanların en düşük seviyesine (ATL) ulaştı. Ancak altcoin, biraz toparlanarak 0,47 dolardan işlem görmeye başladı. Bu, ApeCoin'in bu hafta gördüğü ikinci ATL oldu ve token etrafındaki olumsuz duyarlılığı artırdı.

APE'nin toparlanması büyük ölçüde Bitcoin'in fiyat hareketine bağlı. Bitcoin'in düşüşüyle tetiklenen geniş piyasa çöküşü, ApeCoin dahil birçok altcoin'i olumsuz etkiledi. 0,42 doların altına daha fazla düşüş, APE'yi yeni dip seviyelere itebilir ve 0,40 dolar veya daha aşağıya gerilemesine yol açabilir.

APE, 0,54 dolar seviyesini destek olarak geri kazanabilirse, mevcut trendde bir tersine dönüş yaşanabilir. Bu seviyenin üzerinde başarılı bir toparlanma, ApeCoin'i 0,65 dolara taşıyabilir ve bu fiyatın aşılması, altcoin'in son kayıplarını geri kazanmasını sağlayarak olumsuz görünümü geçersiz kılabilir.

3. 1INCH

1INCH, son yedi günde yaklaşık yüzde 30'luk bir kayıpla bugün 0,1812 dolar ile yeni bir tüm zamanların en düşük seviyesini (ATL) gördü. Altcoin, kayıplarının bir kısmını toparlayarak 0,1961 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Ancak genel düşüş momentum'u sürüyor ve gelecekteki fiyat hareketi hakkında belirsizlik yaratıyor.

1INCH, son kayıplarını telafi etmeye çalışırken, geniş piyasanın olumsuz baskısıyla karşı karşıya. Yatırımcı duyarlılığı kötüleşirse, daha fazla satış, altcoin'in 0,1812 dolarlık ATL seviyesinin altına inmesine neden olabilir ve yeni dip seviyeler oluşabilir.

Eğer 1INCH, 0,2223 dolar seviyesini geri kazanarak üzerine çıkarsa, bu durum bir tersine dönüş sinyali olabilir, özellikle piyasa koşulları iyileşirse. Bu direnç seviyesinin aşılması, altcoin'in 0,2409 dolar veya daha yüksek seviyelere tırmanmasına ve mevcut olumsuz görünümü geçersiz kılarak, olumlu bir momentumun geri dönmesine yol açabilir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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