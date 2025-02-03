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Bugün fiyatı en çok düşen 3 altcoin

Bugün fiyatı en çok düşen 3 altcoin
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Kripto para piyasasında son 24 saatte yaşanan sert düşüş, Bitcoin'in değer kaybıyla birlikte altcoin'leri de olumsuz etkiledi. Satış dalgası bazı token'ları daha derin düzeltmelere sürükleyerek yeni dip seviyelerine ulaşmalarına neden oldu. İşte bugün fiyatı en çok düşen 3 altcoin...

1. Arbitrum (ARB)

Arbitrum'un fiyatı son 24 saatte yüzde 40 değer kaybederek 0,345 dolara geriledi ve yeni bir dip seviyesine ulaştı. Piyasadaki belirsizliğin artmasıyla altcoin'in kısa vadeli istikrarı konusunda endişeler yükseldi.

ARB, 0,473 dolar desteğini kaybettikten sonra daha da zayıfladı. 0,345 doların altına düşmesi halinde yeni dip seviyeleri oluşabilir ve satış baskısı artabilir. Piyasa duyarlılığı bu sert düşüşle birlikte oldukça kırılgan hale geldi.

Buna rağmen, Arbitrum hafif bir toparlanma göstererek şu anda 0,416 dolardan işlem görüyor. Eğer 0,473 dolar seviyesi yeniden kazanılırsa, token'in toparlanma ihtimali güçlenebilir ve düşüş trendi geçersiz hale gelebilir.

2. Blur (BLUR)

BLUR, son 24 saatte yüzde 26 düşerek 0,124 dolardan işlem görüyor. 0,103 dolara kadar gerileyerek tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. Eğer düşüş trendi devam ederse, 0,100 doların altına inme riski bulunuyor.

Bu seviyenin altına sarkması, yatırımcı güvenini daha da sarsabilir ve satışı hızlandırabilir. Ancak 0,125 dolar seviyesinin destek olarak korunması, BLUR'un toparlanmasına yardımcı olabilir. Bu senaryoda 0,170 dolar seviyesine doğru bir yükseliş mümkün olabilir.

3. Daddy Tate (DADDY)

DADDY, gün içinde yüzde 30 değer kaybederek 0,0317 dolara düştü ve yeni bir dip seviyesine ulaştı. İlk başta Andrew Tate desteğiyle dikkat çeken meme coin, son dönemde sert kayıplar yaşadı.

Zaten son üç haftadır düşüş eğiliminde olan DADDY, 0,0680 dolar desteğini kaybettikten sonra daha da değer kaybetti. Eğer düşüş devam ederse, fiyat 0,0300 dolar seviyesine kadar gerileyebilir.

Ancak 0,0459 dolar seviyesinin destek olarak kazanılması, düşüş trendini tersine çevirebilir. Eğer bu seviye korunursa, 0,0541 doların üzerinde bir kırılma yeni bir toparlanma dalgasını tetikleyebilir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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