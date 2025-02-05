Bugün bu altcoin'ler neden gündemde? - 5 Şubat

Official Trump (TRUMP)

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile bağlantılı olan Solana tabanlı meme coin TRUMP, bugün en çok aranan altcoin'ler arasında yer alıyor. Bu ilgi, son 24 saatte çift haneli bir yükseliş kaydeden MELANIA adlı token'ın piyasanın en çok değer kazanan varlığı haline gelmesiyle daha da arttı.

TRUMP, bu yazının yazıldığı an itibarıyla 18,33 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 6'lık bir artış yaşadı. Ancak 12 saatlik grafikteki göstergeler, meme coin üzerindeki düşüş baskısının hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor.

Örneğin, varlıkların alım ve satım baskısını ölçen Elder-Ray Endeksi şu anda -7,09 seviyesinde. Bu göstergenin negatif olması, satıcıların piyasaya hakim olduğunu ve fiyatın aşağı yönlü baskı altında olduğunu işaret ediyor.

Bu eğilim devam ederse TRUMP, son kazançlarını kaybederek 16 dolar seviyesine kadar gerileyebilir.

Öte yandan, eğer boğalar piyasayı yeniden kontrol altına alabilirse, token'ın fiyatı 28,23 dolara kadar yükselebilir.

Venice Token (VVV)

VVV, bugün en çok konuşulan altcoin'lerden biri olmayı başardı. Token, geliştirici ekibe yönelik usulsüzlük iddialarına rağmen son 24 saatte yüzde 44 değer kazandı.

X platformundaki analizlere göre, kripto uzmanı Ormu, ekibin Coinbase listelemesinin ardından kendilerine yasa dışı şekilde 5,7 milyon dolar değerinde VVV token tahsis ettiğini iddia ediyor.

Ormu'nun analizine göre, ekip bu token'lardan 450 bin dolar değerindeki kısmını, kendi çok imzalı cüzdanlarına bağlı yeni bir cüzdan aracılığıyla piyasaya sürdü.

Ancak bu iddialar henüz doğrulanmadı ve VVV, güçlü yükselişine devam ediyor. Eğer fiyat artışı sürerse token 6,75 dolar seviyesine ulaşabilir.

Ancak olası bir düzeltme hareketinde VVV'nin fiyatı 5 doların altına inerek 3,65 dolara kadar gerileyebilir.

Solana (SOL)

Layer-1 (L1) kategorisinde yer alan SOL, bugün öne çıkan altcoin'lerden biri olmaya devam ediyor. Şu anda 205,13 dolar seviyesinde işlem gören SOL, son 24 saatte yüzde 1'e yakın bir düşüş yaşadı. Geçtiğimiz hafta boyunca ise geniş çaplı piyasa düşüşü ve Solana ağındaki düşük aktivite nedeniyle token yüzde 12 değer kaybetti.

SOL/USD paritesinin bir günlük grafiği incelendiğinde, Yönlü Hareket Endeksi (DMI) göstergesinin düşüş eğilimini doğruladığı görülüyor.

Şu anda Pozitif Yönlü Endeks (+DI, mavi) Negatif Yönlü Endeks'in (-DI, turuncu) altında bulunuyor. Bu durum, SOL üzerindeki düşüş baskısının güçlü olduğunu ve ayıların kontrolü ele geçirdiğini gösteriyor.

Eğer düşüş trendi devam ederse, SOL fiyatı kritik 200 dolar seviyesinin altına inerek 187,71 dolara kadar gerileyebilir.

Ancak piyasa havası değişir ve yatırımcılar tekrar SOL biriktirmeye başlarsa, fiyat 229,03 dolara kadar yükselebilir.