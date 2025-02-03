Bu Hafta Kripto Piyasalarını Etkileyebilecek 3 Gelişme

Hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik yüksek gümrük vergileri getirerek ticaret savaşını daha da tırmandırdı. Bu gelişme, piyasalarda panik satışlarını hızlandırdı.

Geçen hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarını yüzde 4,25 ila yüzde 4,5 aralığında sabit tuttuklarını ve aceleyle faiz indirimi yapma gereksinimi duymadıklarını belirtti. Ayrıca, kripto sektöründe daha güçlü bir düzenleyici çerçevenin faydalı olacağını vurgularken, bankalara kripto müşterilerini sistem dışına itmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Bu hafta, iş gücü piyasasına dair önemli veriler açıklanacak. Pazartesi günkü büyük satış dalgasının ardından, bu veriler piyasa duyarlılığını belirlemede kritik rol oynayabilir.

3-7 Şubat ekonomik takvim

Pazartesi günü, ABD imalat sektöründeki iş koşullarını değerlendiren Ocak ayı ISM İmalat PMI verisi açıklanacak. Bu veri, ekonominin mevcut durumu hakkında önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Salı günü JOLTS İş İlanları Raporu yayımlanırken, Çarşamba günü tarım dışı istihdam verileri paylaşılacak. Cuma günü ise geçen ay kaç yeni iş yaratıldığını ve iş arayanların oranını gösteren kritik istihdam raporu açıklanacak.

Çarşamba günü ayrıca, hizmet sektöründeki iş koşullarını değerlendiren Ocak ayı ISM Hizmet PMI verisi duyurulacak. Hizmet sektörü, ABD GSYİH'sinin yüzde 70'inden fazlasını oluşturduğu için bu rapor büyük önem taşıyor.

Bu hafta büyük şirketlerden de mali raporlar gelecek. S&P 500'de yer alan şirketlerin yüzde 20'si kazançlarını açıklayacak. Alphabet (Google), PayPal, AMD, Amazon ve MicroStrategy gibi dev şirketlerin sonuçları, piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir.