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Bu hafta fiyatı en çok yükselen yapay zeka coinleri

Bu hafta fiyatı en çok yükselen yapay zeka coinleri
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Son aylarda yapay zekaya yapılan yatırımlar hızla artıyor. Özellikle Trump sonrası dönemde bu token'ların desteklenmesi grafikleri yeşile çevirdi. Biz de bu hafta fiyatı en çok yükselen yapay zeka coinlerini sizler için derledik.

Worldcoin (WLD)

Worldcoin, OpenAI'nin Softbank ve Oracle ile birlikte endüstriye 100 milyar dolar yatırım yapmasıyla büyük bir sıçrama yaşadı. Bu gelişme, OpenAI'nin kurucusu Sam Altman'ın başlattığı Worldcoin için önemli bir adım olarak görülüyor.

Bununla birlikte, WLD token fiyatı son birkaç ayda diğer önemli kripto paralar kadar güçlü bir performans sergileyemedi. Ancak, geçen yılın Eylül ayından bu yana görülen en düşük seviyeleri birleştiren yükselen trend çizgisinde güçlü bir destek bulmuş durumda.

WLD fiyatı aynı zamanda üçlü dip formasyonuna benzer bir yapı oluşturdu. Bu nedenle, fiyatın yukarı yönlü hareketi muhtemel görünüyor ve bir sonraki direnç seviyesi olan 4.20 dolar civarı yakından izleniyor. Bu seviye, mevcut fiyatın yaklaşık yüzde 96 üzerinde. Ancak, yükselen trend çizgisinin altına bir düşüş yaşanması, bu olumlu görünümü geçersiz kılabilir.

ai16z

Worldcoin gibi ai16z de son yapay zeka yatırımları sonrası 20 Ocak'ta 0,7250 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra toparlanma gösterdi.

Buna rağmen, coin hala 2 Ocak'ta gördüğü 2,50 dolarlık yıl içindeki en yüksek seviyesinden oldukça uzakta. Grafiklere yakından bakıldığında, fiyatın sürekli olarak daha yüksek dipler ve daha düşük zirveler oluşturduğu ve bu süreçte yoluna devam ettiği görülüyor.

Ai16z fiyatı aynı zamanda bir alçalan kanal içinde işlem görüyor, bu da ayıların hâlâ piyasayı kontrol ettiğini gösteriyor. Bu nedenle coin için en olası senaryo aşağı yönlü hareket. İzlenmesi gereken bir sonraki destek seviyesi, bu ayın en düşük noktası olan 0,7251 dolar.

iDEGEN

Öte yandan, iDEGEN token satışı hızla ilerliyor ve uzun süredir piyasada görülen en iyi performanslardan birini sergiliyor. Projenin web sitesindeki verilere göre, token satışından son birkaç ayda 17 milyon dolardan fazla yatırım toplandı ve talep yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor.

iDEGEN'e yatırım yapmanın en büyük avantajlarından biri, token fiyatının listeleme tarihine kadar sürekli olarak artması. 27 Şubat olarak belirlenen listeleme tarihine kadar mevcut fiyat olan 0,0121 dolardan alınan bir token, 0,038 dolarlık listeleme fiyatına ulaştığında yüzde 200'lük bir kazanç vadediyor.

Yüzde 200 gibi bir getiri oldukça dikkat çekici, özellikle S&P 500 endeksinin son beş yılda yaklaşık yüzde 82 ve son on yılda yüzde 197 arttığı düşünüldüğünde. Ayrıca, bu kazanç, altının son on yıldaki performansından da daha yüksek.

iDEGEN, yapay zeka sektöründe yeni bir dev haline gelmeyi hedefliyor. Bu da onu, ai16z ve VIRTUAL gibi popüler coinlerin önüne geçirebilecek bir adım olarak görülüyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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