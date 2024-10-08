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Brezilya'dan dikkat çeken yerli stablecoin hamlesi

Brezilya'dan dikkat çeken yerli stablecoin hamlesi
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Brezilya'nın başlıca kripto borsaları, real destekli BRL1 stablecoinini oluşturmak için bir araya geldi. Mercado Bitcoin, Bitso, Foxbit ve Cainvest'in ortaklığı, yerel ve uluslararası işlemleri kolaylaştıracak. İş birliği, Brezilya'nın dijital varlık pazarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Brezilya'nın önde gelen kripto para borsaları, real destekli yeni bir stablecoin geliştirme konusunda iş birliği yapıyor. Bitso, Foxbit, Mercado Bitcoin ve Cainvest tarafından oluşturulan konsorsiyum, bu yılın sonunda BRL1 isimli stablecoinini piyasaya sürmeyi hedefliyor. Girişim, Brezilya'nın dijital para pazarında bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Yenilikçi İş Birliği ile Brezilya Finans Dünyasında Dijital Dönüşüm Gerçekleşiyor

Brezilya'nın önde gelen kripto para platformları, ülkenin dijital finans dünyasında çığır açacak bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Bitso, Foxbit, Mercado Bitcoin ve Cainvest şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum, Brezilya reali (R$) ile desteklenen yeni bir stablecoin çıkarmak için kolları sıvadı.

Kısa bir süre önce yapılan resmi açıklamaya göre BRL1 adı verilen bu yeni kripto para birimi, yıl sonuna kadar önemli Blockchain ağlarında kullanıma sunulacak. Konsorsiyumun hedefi ise gelecek bir yıl içinde BRL1'in dolaşımdaki değerini 100 milyon R$'ye ulaştırmak.

Proje, Brezilya'nın halihazırda yürüttüğü Drex gibi diğer dijital para girişimleriyle uyum içinde ilerleyecek. Sektörde rekabet halinde olan firmaların bu iş birliği, Brezilya kripto ekosisteminde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.

Mercado Bitcoin'den Fabrício Tota, bu ortaklığın Brezilya'nın dijital varlık pazarını ileriye taşıma hedefine katkı sağlayacağını vurguladı. Cayman Adaları merkezli Cainvest'in CEO'su Charles Aboulafia ise, BRL1'in piyasaya sürülmesiyle birlikte Bitcoin ve Ethereum çiftlerine likidite sağlayacaklarını açıkladı.

Foxbit CEO'su Ricardo Dantas, BRL1'in geleneksel finans ile kripto dünyası arasındaki engelleri kaldıracağına inandığını belirtti. İlk etapta Ethereum ve Polygon Blockchain ağlarında yer alacak olan BRL1, tamamen Brezilya reali ve devlet tahvilleriyle desteklenecek. Başlangıç ihracının 10 milyon R$ (yaklaşık 1,823,000 ABD Doları) olması planlanıyor.

Bitso Brezilya Ülke Müdürü Bárbara Espir, BRL1'in yerel ve uluslararası işlemlerde maliyet, hız ve şeffaflık açısından önemli avantajlar sunacağını ifade etti. Konsorsiyum ayrıca tokenizasyon ve saklama çözümleri konusunda Fireblocks ile iş birliği yapacak.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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